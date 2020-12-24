مسلم: إنجازات السيسي في قطاع الطرق تفوق الخيال.. ويجب حل أزمة النظافة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الطرق يفوق الخيال، موضحًا أنه كان يلقي ندوة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية منذ أيام قليلة، ووجد أن طريق «شبرا-بنها» الحر يُعاد سفلتته من جديد رغم أنه تم إنشائه في الأساس منذ 4 سنوات، مؤكدا أن هناك رؤية لتطوير الكباري والطرق من خلال الرسوم التي تُحصل من المواطنين، أو استغلال الكافيهات والمحلات تحت الكوبري في إدخال دخل للقطاع ومن ثم يتم الاستفادة من هذه الرسوم في أعمال الصيانة.

مسلم: فرض رسوم على بعض الطرق ليست بدعة مصرية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن فكرة «الكارته» أو رسوم الطريق موجودة في معظم دول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، فهناك طرق من شروط المرور بها دفع رسوم بشرط أن يكون هناك طريق مجاني آخر، وهذا هو ما يحدث في مصر، مؤكدًا أن الطرق الجديدة اصبحت أكثر سيولة وخفف منها الزحام والتكدس.

مسلم يستنكر إلقاء القمامة على طريق «شبرا - بنها» الحر

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الطريق الحر «شبرا - بنها» ربط محافظة القاهرة بمدينة بنها في 20 دقيقة، ولكنه في الوقت ذاته وجه رسالة لمحافظي القاهرة والقليوبية، بالعمل على الحفاظ على الطريق كون هناك قمامة على جانبيه، «الدولة صرفت المصاريف دي كلها عشان توفر للناس وقت، للأسف الناس بترمي زبالة على الطريق والرصيف، زبالة بكميات فوق ما حد يتخيل، بتاخد من هنا حارة ومن هنا حارة، دي سلوكيات خاطئة وأنا بطالب المحافظين لازم يتعمل عليه رقابة بشكل مشدد لازم الناس اللي بتعمل كده تتحاسب».

رئيس تحرير الوطن: ملف النظافة فيه مشكلة ولازم تتحل

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «شركات النظافة والعاملين بيشيلوا القمامة بس الناس برضوا بترمي على الطرق، الدولة مش هتدفع ده كله في إنشاء الطرق عشان الناس ترمي زبالة عليه، فيه مشاكل في بعض الملفات اللي محتاجة تتفتح، ملف النظافة فيه مشكلة ولازم تتحل، ما زال محتاج نضعط أكتر في فكرة ضبط الشارع من الأسواق ومن الفوضى، محتاجين نضعط بشكل أكبر في الحته دي، المحليات تبقى ميدانيه في التعامل عاوزين ندي نموذج أحسن من كده، الناس تنزل الشارع بنفسها».