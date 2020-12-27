«دردشة» مبادرة جديدة لبيت العائلة في أسيوط ومكتب التنمية الإيبارشي

دشن بيت العائلة بأسيوط مبادرة جديدة تحمل عنوان «دردشة» وذلك بالتعاون ومكتب التنمية الإبراشي EDO.

لزيادة معارف ومهارات أهالي التلاميذ المعرضين لخطر التسرب من التعليم على متابعة ومساندة أطفالهم لاستكمال التعليم.

وقالت ناهد سمير، من فريق EDO، إن مبادرة «دردشة» تأتي في إطار أنشطة مشروع «نتعلم صح» وتهدف إلى زيادة معارف ومهارات أهالي التلاميذ المعرضين لخطر التسرب من التعليم على متابعة ومساندة أطفالهم لاستكمال التعليم.

وقد لاقت المبادرة ترحيبا كبيرا من الأهالي حيث شارك في المبادرة 90 من أهالي تلاميذ مدرسة دمنهور بقرية بني شقير، ومدرسة «الثورة» بالنخيلة، ومبنى الخدمات التابع لكنيسة مار جرجس بقرية أبوجبل، بمحافظة أسيوط. وتم الاتفاق على أن يلتقى المشاركون في مبادرة «دردشة» مرة كل ثلاثة أشهر داخل كل قرية.

ومن جانبه أشار الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، إلى أن المبادرة تخدم قضية التعليم وروعتها أنها تشرك أولياء أمور التلاميذ مع إدارة المدرسة لمواجهة خطر التسرب من التعليم وأيضا ترفع من وعي الأمهات وتمكنهم من وسائل تربوية فعالة.

وأضاف الأب متى شفيق رئيس لجنة التنمية ببيت العائلة بأسيوط: «الجميل في المبادرة إن كل هذه الأهداف السامية تأتي في شكل دردشة وحكي يبسط المفاهيم، ويرفع وعي الأمهات ويزيد من نسبة مشاركتهم واستمرارهم وقدرتهم على دعم أبنائهم وبناتهم».