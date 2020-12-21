أمين بيت العائلة بأسيوط: إعادة تشكيل أمانات المراكز لضخ دماء جديدة

أكد الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، أن بيت العائلة يخطو خطوات جادة للالتحام مع المواطنين بالشارع الأسيوطي تحت رعاية مشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، من خلال لجانه المختلفة إلى جانب فض المنازعات.

وقال عبدالعزيز، في تصريح له اليوم، إن الأيام القادمة ستشهد ضخ دماء جديدة بكافة تشكيلات بيت العائلة سواء في المحافظة أو المراكز لاختيار عناصر أكثر التحاما وشعبية جماهيرية وسمعة طيبة، لافتًا إلى أن بيت العائلة ساهم بشكل كبير في إنهاء العديد من الخصومات الثأرية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال لجان فض المنازعات لحقن الدماء والتى هي من أسمى الرسالات حتى ينعم المواطنون بالأمن والأمان في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى مشاركة بيت العائلة في العديد من فعاليات جامعة أسيوط فيما يخص الوعى وتثقيف الشباب ونشر الفكر الوسطى بين طلاب الجامعة بعيدا عن المغالاة، مضيفًا أن هذه الدماء الجديدة تم اختيارها بعناية لتكون إضافة حقيقية لكافة اللجان الموجودة ببيت العائلة لما تتطلبه المرحلة القادمة من تواجد حقيقي على كافة المجالات ودعم الدولة المصرية مشيرا إلى السعي لتنظيم عدة قوافل طبية لدعم المناطق المرحومة تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وانطلاقا من مبادرة الرئيس حياه كريمة بالإضافة لتخفيضات لغير القادرين مع عدد من الأطباء والمستشفيات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.