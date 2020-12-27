هل تناول أدوية بروتوكول كورونا دون إصابة خطر؟

في خضم الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، عادت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي و«الجروبات» الخاصة بالمصابين والمتعافين، لتداول بروتوكول كورونا العلاجي، ليتناوله البعض دون التأكد من الإصابة أو العرض على طبيب متخصص.

البعض يلجأ إلى تناول أدوية بروتوكول كورونا المستخدم داخل مستشفيات عزل كورونا، للوقاية من الإصابة بالفيروس، وهو الأمر الذي حذّر منه الأطباء المتخصصون لما يسببه من ضعف المناعة وعدم التمكن من تناول الدواء اللازم حسب طبيعة كل حالة.

أدوية كورونا دون طبيب تضعف القدرة على مواجهة الفيروس

تناول أدوية البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا والمستخدم في مستشفيات العزل دون الإصابة الفعلية بالفيروس، لمجرد الوقاية في ظل الحديث عن الموجة الثانية، خطأ يقع فيه البعض، حذّرت من عواقبه الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، مؤكدة أنّ الشخص الذي تظهر عليه الأعراض الخاصة بـ«كوفيد 19»، عليه التوجه للطبيب وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من الإصابة من عدمه.

وتابعت عبدالوهاب، لـ«الوطن»، أنّ خطوة تناول الأدوية والمضادات الحيوية دون داع يؤدي على المدى الطويل إلى فقدان الدواء فعاليته داخل الجسم، بما لا يمكنه من مواجهة البكتيريا أو الفيروس بالشكل الكافي، لذلك يجب عدم تناول أدوية البروتوكول الخاصة بعلاج كورونا لمجرد الوقاية من الإصابة.

لا مانع من تناول الزنك وفيتامين سي ولا يجوز تناول أدوية كورونا دون طبيب

الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب القصر العيني جامعة القاهرة، أوصى بالعرض على الطبيب المتخصص حال ظهور أعراض الإصابة على الشخص، ليتمكن الطبيب من تحديد البروتوكول المناسب للحالة، حسب نسب التحاليل ونسب التجلط في الدم: «في أدوية ممكن تزيد أو تقل حسب حالتهم، وفي ناس لازم تاخد مضادات تجلط حسب احتياجهم»، بحسب تعبيره

وفي زمن الوباء، فأي أعراض برد ولو كانت بسيطة يجب أن تؤخذ على محمل الجد، بحسب تصريح الدكتور أشرف لـ«الوطن»، مؤكدا عدم وجود مانع من تناول الأطعمة والفيتامينات التي تحتوي على الزنك وفيتامين سي، للوقاية ورفع المناعة حال الشعور بأي أعراض برد، لكن من الخطأ تناول أدوية البروتوكول المتداولة على صفحات السوشيال ميديا، دون العرض على طبيب أو إجراء أشعة صدر وتحاليل.