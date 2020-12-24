عضو «الفيروسات»: تحديث بروتوكول الصحة 4 مرات.. وهذه حقيقة «كوفيد20»

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الحالات المصابة بفيرس كورونا المستجد «كوفيد-19» زادت بنسبة كبيرة الفترة الماضية، وتم فتح المستفشيات الجامعية والصحية والتأكد من جاهزية الأقسام الداخلية والعلاجات الخارجية والأدوية والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

تحديث بروتوكولات الصحة للمرة الرابعة

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc المذاع على فضائية dmc ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن البروتوكول الخاص بوزراة الصحة لمواجهة الأعراض المصاحبة لـ كورونا تم تحديثه للمرة الرابعة، آخرها الشهر الماضي، وهو مشابه للبروتوكول الخاص باللجنة العليا للفيروسات، وتم اعتماده في المستشفيات التابعة للجامعات، ويتم التنسيق دائما مع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لمتابعة البروتوكول المطبق في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الذي لا يختلف كثيرا عن مثيله المطبق في مستشفيات الجامعات.

قصة «كوفيد-20»

وتابع، أنه تم الإعلان عن سلالة جديدة جنوب شرقي بريطانيا، وأخرى في دولة نيجيريا، وثالثة في دولة جنوب أفريقيا، لكنها لا تمثل خطورة، حيث لا يوجد تغيير جوهري للفيروس حتى الآن، أو في استجابته للقاحات المنتجة، فالشركات محددة ميكانيكة تهاجم أكثر من موقع في جسم الفيروس وحتى الآن، لكن أزمة السلالات الجديدة أنها سريعة الانتشار، وهذا ما اكتشفه مركز تحكم في الأمراض بالولايات الأمريكية وأطلق عليه «كوفيد -20».

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية بمقاطعة هوبي وسط الصين، وانتشر بعدها في مختلف الدول العالم، إلى أن أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في مارس 2020، وتم إغلاق أغلب المطارات حول العالم.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول من حيث أعداد الإصابات والوفيات، وتجاوز عدد المصابين بكورونا حول العالم 60 مليون شخص حول العالم، ووفرت شركات بريطانية وأمريكية وصينية وروسية لقاحات سيتم توزيعها على عدد من الدول الأسابيع القليلة المقبلة.