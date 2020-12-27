التموين: لم نستورد دواجن منذ 7 أشهر.. وخفضنا سعر الكيلو 7 جنيهات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة خفّضت سعر كيلو الدواجن المجمدة من 37 جنيها لـ30 جنيها، لضمان وصول المنتج للجميع.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالوزارة، أنّ الوزارة توقفت عن استيراد الدواجن المجمدة منذ أكثر من 7 أشهر بسبب التوافر من المنتج المحلي.

الوزارة تعلن حصاد عام 2020

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصاد عملها خلال العام الحالي، قبل أيام من انتهائها في مختلف الخدمات التي تقدمها للجمهور، والتي جاء على رأسها مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة.

وأكدت الوزارة إنشاء المنافذ عام 1995 وتم تسليم 5 مراحل سابقة باجمالي 2414 سيارة بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتوفير 4828 فرصة عمل، موضحة أنّه في العام 2018 تم توقيع بروتكول بين الجهاز الإداري للمشروع والشركات القابضة للصناعات الغذائية، لتسليم السلع الغذائية للسيارات بديلًا عن نشاط البوتاجاز.

جهود الوزارة في مشروع المنافذ المتنقلة

وبيّنت أنّ المشروع ينقسم إلى مشروع المنافذ المتنقلة لسيارات حمولة بين 5 حتى 1.5 طن بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5 طن، و100 سيارة حمولة طن تم تسليمهم من إجمالي 250 سيارة مجهزة سوف يتم تسليمها في المرحلة الحالية، وجار تسليم باقي السيارات.

وفيما يخص ملف الخبز، أكدت الوزارة أنّ عدد المخابز في مصر يصل لنحو 30 ألف مخبز بمستوى المحافظات تنتج يوميًا 250 - 270 مليون رغيف، وتعمل الوزارة باستمرار على رفع كفاءة وجودة الخبز المدعم وتشديد الرقابة والمتابعة على إنتاج وتوفير رغيف الخبز البلدي، كما تنفذ مشروع تطوير المخابز وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، ومستهدف في المرحلة الأولى عمل 5625 مخبزا بالتعاون مع الجهات المعنية ويتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر.