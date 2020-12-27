الغرف التجارية: لا زيادة جديدة في أسعار الحديد خلال ديسمبر

سجّلت أسعار حديد التسليح والأسمنت والحدايد والبويات اليوم الأحد 27 ديسمبر، استقرارا سعريا بأسواق المحافظات.

وقالت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، إن الزيادات الأخيرة في أسعار حديد التسليح أدت إلى تراجع كبير في هامش ربح التاجر بنسبة 60%، لافتا إلى أن هامش ربح طن الأسمنت لا يتعدى 5 جنيهات، والحديد 100 جنيها للطن.

ونوه إلى أن الأسواق غير مستوعبة للزيادات الأخيرة في سعر طن حديد التسليح، واصفا إياها بـ"الغير مبررة" والتي ترتفع عن الأسعار العالمية ب2000 جنيها للطن، نافياً حدوث أي ارتفاعات جديدة في سعر طن حديد التسليح العام الجاري.

وقال إن عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية قام بوقف نشاطة لعدم قدرتة على استيعاب الزيادات الأخيرة في أسعار حديد التسليح.

وتابع أن سعر طن حديد التسليح بعد الزيادة الأخيرة سيصل للمستهلك 13900 ويقترب من 14 ألف جنيها، مما يهدد الأسواق وحركة البيع والشراء بالتوقف التام.

وزاد أن الزيادات الأخيرة لحديد التسليح خلال الشهر الجاري تنبأ بأزمة لقطاع المقاولات وتسبب في خسائر للقطاع التجاري نتيجة التعاقدات بالأسعار القديمة.

وأضاف أن عدد كبير من التجار والوكلاء بالمحافظات المختلفة قاموا بتسليم سجلاتهم وبطاقاتهم الضريبية للغرف التجارية وأعلنوا توقف نشاطهم لعدم قدراتهم على التعامل مع السوق بعد ارتفاع الأسعار والركود.

ويباع حديدالتسليح بواقع تراوح بين 13450 و13900جنيها للطن للمستهلك حسب الخامة.