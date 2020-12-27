محافظة الإسماعيلية تسدد رسوم التصالح في مخالفات البناء لـ 46 أسرة

سددت محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة الرئاسية قيم التصالح لـ ٤٦ حالة تم رصدها بقري الإسماعيلية المدرجة ضمن الحالات الأولي بالرعاية و الأكثر فقرا.

وشهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بحضور رؤساء بعض المراكز والمدن إنهاء إجراءات التصالح وتسليمهم الأوراق كاملة.

وقال عصام الدي أنه تم الانتهاء من الحصر الميداني لمبادرة "التصالح حياة" والمدرجة ضمن الأكثر احتياجا و هي قرى الأبطال وميت الكوم وقرية السلام بالقنطرة شرق وقرية النصر والبياضية بالقنطرة غرب وقرية الوادى اﻻخضر بالقصاصين بهدف التكفل بدفع قيمة التصالح للحالات الغير قادرة.

وأضاف أنه يتم الدفع بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير الاجتماعية طبقا لمعايير وشروط المبادرة. وقال الدكتور انور ترك منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن محافظة الإسماعيلية أن "التصالح حياة" قبل أن تكون مبادرة فهي في الأصل رسالة ودعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل منظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم تجاه المواطنين الأولى بالرعاية لدعمهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف انه على مدار شهر من العمل المتواصل، قامت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة" في 10 محافظات، ثم المرحلة الثانية في 7 محافظات كانت النتيجة وصول الدعم لمستحقيه وتسديد جدية التصالح لمئات الحالات في جميع المحافظات لأهالينا في القري.

وقالت فاطمة السيد منسق وحدة حياة كريمة بالاسماعيلية انه تم النزول للحالات المتعثرة في أماكنها لحصرها للتكفل بقيمة التصالح في مخالفات البناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشأن تعزيز الحماية الإجتماعية.

وأضافت أن الحالات بلغت بقري الإسماعيلية ٤٦ حالة تم التأكد من أحقيتهم بالنزول الميداني والتأكد من مطابقة بياناتهم علي أرض الواقع. وحضر توقيع وانهاء الأوراق اللواء عمر ادريس رئيس مركز و مدينة القنطرة شرق و اللواء أحمد شعيب رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب و مدحت عباس رئيس مركز و مدينة القصاصين وممثلي مؤسسة صناع الخير الإجتماعية ممثلي المراكز التكنولوجية و عدد من المواطنين المستحقين.