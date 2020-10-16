وزير القوى العاملة يهنئ محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي 

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال الوزير في تهنئته: "يُسعِدني أن أتقدمَ لسيادتِكُم بأطيبِ التهاني بمناسبةِ العيد القوميّ للمحافظة، الذي يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامًة، وشعب الإسماعيلية خاصًة، في ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية، انطلاق الشرارة الأولى ضد الاحتلال البريطاني، ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام 1951".

وأعربَ الوزير بهذه المناسبة عن تقديرِهِ العميق للجهود المبذولة لرفعِ المعاناة عن كاهلِ أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسينِ الخدمات للارتقاءِ بها بوجهٍ عام، متمنيًا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم، تحقيقًا والرقي المنشود لوطَنِنَا العزيز.