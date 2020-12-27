صحة الأقصر: حالة الطفل المصاب بكورونا مستقرة.. واحتجز لمزيد من الرعاية

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالأقصر، تفاصيل تسجيل المحافظة أول إصابة لطفل بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الذي أعلنت إصابته صباح اليوم.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطفل «محمد. أ»، عام ونصف، ينتمي إلى مدينة الأقصر، وحضر الى مستشفى الأقصر العام مساء أمس، وتم سحب عينه بعد الاشتباه في إصابته بكورونا وتحويله لمستشفى حميات الأقصر بمنطقة الحبيل بمركز البياضية، حيث أثبتت النتائج إصابته بالفيروس.

وأضاف المصدر، أن إدارة المستشفى وبالتنسيق والتواصل مع قيادرات مديرية الصحة، قررت تحويله لمستشفى العديسات المخصص لعلاج مصابي كورونا، حيث تم استقباله صباح اليوم.

وأشار المصدر، إلى أن عزل العديسات مخصص للحالات الحرجة، التى تحتاج عناية، لكن حالة الطفل مستقرة للغاية، وتحويله للمستشفى، كنوع من الرعاية والاهتمام من جانب المسؤولين فى مديرية الصحة، مضيفا أن ادارة المستشفى سمحت لوالدته بالتواجد فى المستشفى، نظرا لصغر سن الطفل المصاب مع اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الوقائية اللازمة لعدم نقل العدوى لها.

وكان مستشفى العزل بالعديسات المخصصة لعزل مصابي كورونا سجلت 8 حالات وفاة خلال 72 ساعة، فيما وصل عدد المتعافين الذين تم علاجهم وخروجهم لـ82 حالة منذ الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وكان الفريق الطبي بمستشفى العديسات للعزل نجحوا الأسبوع الماضي، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثالث من عمرها مصابة بفيروس كورونا، والتي وضعت مولودها داخل المستشفى، وأثبتت النتائج سلبية حالته.

وعقب الولادة ببضعة أيام، خرجت الأم والطفل بصحة جيدة بعد تعافيها من الفيروس.

وخصصت وزارة الصحة، عدة مستشفيات لعلاج مصابي كورونا فى محافظة الأقصر، منها مستشفيات الكرنك والحميات والقرنة وأرمنت، ومستشفى العديسات المخصص لعزل الحالات الحرجة فقط، في محافظتي قنا والأقصر.