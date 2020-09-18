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يونيسف: 150 مليون طفل إضافي يقعون في براثن الفقر بسبب كورونا

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أ ش أ
11:43 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
منظمة الأمم المتحدة للطفولة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن 150 مليون طفل إضافي حول العالم يقعون في دائرة الفقر بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأشارت المنظمة - في تقرير أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه منذ بداية الجائحة هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأكد التقرير أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، محذرا من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

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