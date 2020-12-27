«الجيش الوطني الليبي»: أنقرة تحتل المنطقة الغربية في البلاد

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني الليبي»، اللواء خالد المحجوب، اليوم، إن أنقرة تحتل المنطقة الغربية في البلاد، مضيفا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن تركيا لا تريد أن تخرح صفر اليدين من ليبيا.

وأوضح المحجوب أن أنقرة تريد رفع الفاتورة على الشعب الليبي من خلال إشعال الحرب، مشيرًا إلى أن زيارة وزير دفاع جيش الاحتلال التركي، «خلوصي آكار» التركي إلى العاصمة الليبية «طرابلس» هدفها دعم تنظيم «الإخوان» الإرهابي وعرقلة جهود الحل السياسي في ليبيا.

وكان وزير دفاع جيش الاحتلال التركي «خلوصي أكار» زار، أمس السبت، العاصمة الليبية «طرابلس»، وقال، أمس السبت، إن بلاده ستدعم حكومة فايز السراج ضد أي تحرك للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير «خليفة حفتر».

وكان اللواء المحجوب، قال أمس السبت، إنه لا بديل عن إخراج قوات الاحتلال التركي وميليشياتها من ليبيا، واشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني الليبي»، إلى أن الجيش مستعد لمواجهة أي هجوم على منطقة «الهلال النفطي»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأوضح اللواء المحجوب في وقت سابق، أن عسكريين أتراك يقودون المرتزقة، وأضاف المسؤول العسكري الليبي، أن أنقرة تعتمد على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية.

وكان المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري، قال فق وقت سابق، إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يهدف للوصول إلى النفط في ليبيا، وسيحاول من خلال الميليشيات الإرهابية و«الإخوان» السيطرة على قوت الليبيين.

جدير بالذكر، أن وفدا مصريا رفيع المستوى وصل صباح، إلى «طرابلس» الليبية، لإجراء مشاورات مع حكومة فايز السراج، وفقا لما ذكرته بوابة «إفريقيا» الإخبارية.

وضم الوفد المصري، اللواء أيمن بديع نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية.