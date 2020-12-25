تقارير: الحرب على ميليشيات تركيا في ليبيا تلوح في الأفق

في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة جهودًا حثيثة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، وافق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا، بينما صرح القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، أنه لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا سواء كان هذا سلمًا أو حربًا، داعيًا قوات الجيش الليبي بالاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها.

الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في القريب

وأضاف حفتر، خلال تقرير عرضته قناة مداد نيوز السعودية، على يوتيوب، أنه يجب أن يصوب الليبيون نيران أسلحتهم نحو تركيا رافعين راية التحرير من جديد ضد العدو التركي المتغطرس، فالحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في القريب، وهذه التصريحات جاءت بعد رصد حشد عسكري ضخم شرق مصراتة للميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا وموافقة البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

الحوار الليبي يسير قدما بخطوات بطيئة لكن مستقرة

وأشار التقرير، إلى أنه لا يزال الحوار الليبي يسير قدما بخطوات بطيئة مستقرة مع الوصول إلى مزيد من المخرجات المهمة للعملية السياسية في ليبيا، ففي ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو، وبإجماع كل أعضائه، طالب مجلس الأمن الدولي بمغادرة كل المرتزقة والمسلحين الأجانب الأراضي الليبية، بما ينسجم مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية.

انسحاب المرتزقة أبرز مطالب الجيش الوطني الليبي

وأبرز التقرير أهم المطالب التي يطالب بها الجيش الوطني الليبي، حيث تكمن في انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.