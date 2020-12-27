صور.. المئات يشيعون جنازة الطفلة «ليلى» بالمنوفية

شيع المئات من أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية، جنازة الطفلة «ليلى» في مدافن العائلة بمدينة منوف وسط حالة من الحزن من جميع الحضور.

وتوفيت، اليوم، الطفلة ليلى شريف خيري، وذلك عقب عملية زراعة كبد في معهد الكبد القومي بالمنوفية، بعد ان تبرعت والدتها ولاء محمد جلال لها بجزء من كبدها في عملية جراحية أجراها عدد كبير من الأطباء بمعهد الكبد القومي واستمرت 12 ساعة.

«ملحمة إنسانية».. هكذا أطلق عليها رواد مواقع التواصل الإجتماعي في محافظة المنوفية، نظرا لما فيها من تضحيات ومشاركات من الكثيرين لإنقاذ الطفلة «ليلى شريف خيري» والمصابة بتليف في الكبد منذ ولادتها، فالأم «ولاء محمد جلال» قررت التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ الطفلة، وكذلك العشرات من الشباب والفتيات من أبناء المنوفية قاموا بالتبرع بالدم المستخدم وقت إجراء العملية .