الإسكان: 250 ألف عامل بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة «فيديو»

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا في العمل خلال 2020، خصوصا مع الصعوبات والعقبات التي كانت هذا العام بسبب فيروس كورونا، لكن العمل استمر واستطاعت الوزارة، الحفاظ على خطتها في العمل، حيث استلم كل مواطن وحدته السكنية في الوقت المحدد لها، مؤكدا على أن كل فرص العمل استمرت، حيث يعمل آلاف العاملين بالمشروعات القومية العملاقة، في ظل ظرف صعب كظرف فيروس كورونا، مع الحفاظ على العمال والقوى البشرية العاملة بالمشروعات، وأخذ كل الاجراءات الوقائية والاحترازية.

العمل 14 مدينة جديدة بوقت واحد

وأضاف خلال حديثه عبر سكايب على شاشة «إكسترا نيوز» أن أكبر اهتمام وأولوية وضعتها وزارة الإسكان، خلال 2020 هي الحفاظ على العمالة والقوى البشرية، ممن يعملون بالمشروعات، كاشفا أن العاصمة الإدارية الجديدة جاري العمل بـها ضمن 14 مدينة جديدة بوقت واحد، بها مايزيد عن 150 ألف عامل يعملون يوميا في كافة الإنشاءات والبنية التحتية بالعاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة بها أكثر من 100 ألف عامل يعملون يوميا هناك، مدينتين فقط بهما ربع مليون عامل يعمل، بالإضافة للمنصورة الجديدة ومدن الصعيد الـ8 الجاري العمل بها في وقت واحد، بالإضافة لمدينة رشيد، بالإضافة لفرص العمل غير مباشرة، من خلال المصانع التي تعمل وتنتج خامات تخدم على هذه المشروعات.

كان من الضروري استمرار العمل

وشرح خطاب، أنه كان من الضروري استمرار العمل من أجل الحفاظ على الوظائف والبرامج الزمنية، وخصوصا وأن مايحدث الآن حلم لم يتحقق منذ سنوات طويلة، والجميع يرغب في تحقيق الحلم، والجميع يستفاد بالمشروعات الجديدة.