تزامنا مع الموجة الثانية من كورونا.. نصائح للعمل من المنزل بكامل طاقتك

تزامنًا مع الموجه الثانية من جائحة كورونا في العالم، الأمر الذي أدي إلى إغلاق كلى في عدد من الدول وعلى رأسها بريطانيا، بدأ عدد من المؤسسات الحكومية المصرية تخفيض العمالة في الشتاء، وذلك لتقليل الاحتكاك، ولتقليل العدوي بين الموظفين.

فإذا كنت من الفئات التي ستعمل من المنزل، تقدم لك جريدة "الوطن" بعض القواعد التي يجب أن يلزم الشخص الذي يلجأ إلى العزل المنزلي، ويضطر إلى العمل، حتى تتمكن من تحقيق التارجت، وذلك وفقًا للمدربة الإعلامية سامية عايش، مسؤولة التدريب بمبادرة Google للأخبار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها خلال العمل بالمنزل.

حدد مواعيد للعمل

العمل من المنزل لا يعني أن تستيقظ متأخرا، بل يجب أن تلتزم بمواعيد العمل، وحاول أن تستيقظ في الصباح الباكر وكأنك ستذهب إلى المكتب.

ارتدِ ملابس مريحة

حتى عندما نعمل من المنزل، علينا تبديل البيجامة إلى ملابس مريحة، لكن في الوقت نفسها مرتبة تحضرنا نفسيا للعمل.

العمل على مكتب خاص وليس السرير أو الأريكة

في حال العمل لفترة طويلة في المنزل، يجب أن تخصص زاوية في غرفتك "طاولة أو مكتب صغير"؛ لتدخل فيها بجو العمل، لا تعمل على الأريكة أو السرير حتى لا تشعر بالكسل أو الرغبة بالنوم.

استثمر الوقت الفائض في أشياء مفيدة

العمل من المنزل، يوفر لك الكثير من الوقت الذي كنت تستغرقه للوصول إلى المنزل، لذا يمكنك استغلال هذا الوقت في ممارسة أشياء مفيدة مثل الرياضة.

حدد المهام المطلوبة منك

العمل من المنزل يجعلنا مضطربين في المهام المطلوبة، لذلك يجب أن تحدد المطلوب، ويمكنك الاعتماد على حفظ الملاحظات عبر Google Calendar.. حتى لو لم تستخدمها في السابق، هذه هي فرصتك لاستخدمها.. قم بالتخطيط ليومك عبر إضافة الخطط يوميا، ستساعدك في تنظيم وقتك وجهدك، وستشعر بأهمية الإنجاز في نهاية اليوم.

استغل التطبيقات الجديدة

استخدم أدوات الاجتماع عن بعد مثل Google Meet، وأضف إلى جدول مواعيدك الأسبوعية لقاءً عن بعد مع بعض أفراد فريقك حتى إن كان بغرض التحدث إليهم والتعرف إلى آخر أخبارهم.

الراحة من وقت لآخر

لا يعني العمل من المنزل أن تبقي متابعًا لكل لحظة، يل يجب أن تستريح، ويفضل أن تفصل كل 20 دقيقة لمدة دقيقتين، حتى يمكنك إتمام المهام المطلوبة منك.

السيطرة على من في المنزل

العمل من المنزل يتضمن الكثير من التحديات، مثل السيطرة على الأطفال، فمثلما رتبت جدولا لنفسك، بإمكانك أن ترتب جدولا لأطفالك، وعدهم بمكافأة كبيرة إذا ما قاموا بإتمام ما عليهم كل يوم.

ويجب على الجميع أن يدرك العمل من المنزل ليس إجازة، بل على كل من يعيش معك أن يتفهم أن هذه الفترة هي فترة طارئة، وأنك بحاجة إلى الهدوء لتستطيع التركيز.. أغلق باب غرفتك لتحظ بهدوء أكبر، وحتى يدرك من حولك أن هذا الوقت هو وقت للعمل.

حدد ساعات معينة للعمل

وأخيرًا، عندما نعمل من المنزل، هذا لا يعني أن الدوام 24 ساعة. يجب أن تحدد ساعات العمل يوميًا بحيث يكون لديك أيضًا بعض الوقت لاحقًا لنفسك ولأهلك. حافظ على الجدول اليومي، لتبدأ وتنتهي في الوقت نفسه.