للمسافرين.. طريقة الحصول على تصريح العمل إلكترونيا من المنزل في دقائق

يعد تصريح العمل من الوثائق المطلوبة للسفر إلى خارج مصر، وهي من الأمور التي يغفل كثيرون من المسافرين عنها رغم أهميتها، إذ أن عدم استخراج تلك الوثيقة يعرض رحلة السفر للتعطيل أو الإلغاء.

وقد يتوجه المسافر إلى المطار لاستقلال طائرته لكنه يفاجىء بعدم تمكنه من اللحاق بالرحلة لعدم استخراجه تلك الوثيقة قبل سفره، ليدخل في دوامة وسط ضغوط بسبب اقتراب موعد الرحلة وإمكانية انتهاء التأشيرة.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» معلومات عن وثيقة تصريح العمل، وكيفية استخراجها، والجهة التى تصدرها، والوقت الذى يستغرقه صدورها، وكيفية استخراجها من المنزل في دقائق عبر الإنترنت.

ما هو تصريح العمل؟

تصريح العمل هو عبارة عن إذن للمواطن بموافقة الدولة على سفره للعمل خارج حدودها، ويصدر عن الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية، والتى توفر مكاتب لها بالمحافظات لاستخراج تلك التصاريح كشرط للسماح للمواطنين بالمغادرة إلى دولة أخرى من أجل الدراسة أو العمل، وذلك طبقًا للقانون 172 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن إلزام المصريين العاملين بالخارج على الحصول على إذن بالعمل.

خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل، قال مصدر أمني إنه يلزم تقديم 3 صور شخصية خاصة بمقدم الطلب، وصورة من تأشيرة السفر، والصورة الأولى من جواز السفر، ودفع رسوم قدرها 200 جنيه عن كل سنة للمؤهل العالي و100 جنيه عن كل سنة للمؤهلات الأخرى، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

ويحصل المواطن على تصريح العمل في المرة الأولى له بعد مرور يوم، أما في حالة التصريح المجدد، فيتم تسليمه في نفس اليوم أو على أقصى تقدير في اليوم التالي.

استخراج تصريح العمل إلكترونيا

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية أتاحت استخراج تصريح السفر إلكترونيًا في 3 دقائق من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ثم الإدارة العامة لتصاريح العمل: https://wpo.moi.gov.eg/ ، ثم الضغط على «خدمات الإنترنت للمواطنين» واختيار «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» من القائمة، ثم تظهر رسالة تفيد بتسجيل الدخول، وإذا كان لديك حساب مسبق قم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني ورقم السر.

بعد الدخول إلى «تجديد تصاريح العمل إلكترونيًا»، سيُطلب منك كتابة عدد من البيانات الخاصة بك، منها العنوان الخاص بك، وكذلك العنوان الذي ترغب في استلام التصريح به.

وأشار المصدر إلى أنه يتم الاتصال بصاحب الطلب في اليوم ذاته أو اليوم التالي من قبل أحد موظفي مكتب التصاريح ليستفسر منه عن تاريخ انتهاء التصريح، كما يوضح لك القيام بالاستعلام عن الطلب، ويتم استلام الطلب خلال 3 أيام.