مسودة اشتراطات البناء الجديدة: توحيد عدد الأدوار على مستوى الجمهورية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن ملامح الاشتراطات البنائية الجديدة التى تستعد الحكومة للإعلان عنها بشكل رسمي بعد غلق باب التصالح في مخالفات البناء، المقرر نهاية العام.

وبحسب المسودة الأولية التى أعدتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، وتم عرضها على المحافظين بحيث يطلع كل محافظ على الاشتراطات، وبناء عليه يقرر ملاحظاته الراغب في تعديلها، ستكون هناك ملامح عامة تطبق علي الـ27 محافظة.

وأشار مصدر بالوزارة لـ«الوطن»، إلى أن الاتجاه سيكون نحو توحيد مستوى الارتفاعات بالمحافظات مع وجود بعض الاستثناءات تحدد وفقا للمحافظ في المحافظة تمنح منه شخصيا لرئيس الحى المنوط.

وتابع «عدد الأدوار سيكون ما بين 4 لـ5 أدوار والأقرب أن يكون 4 أدوار، بالإضافة للأرضي كرقم ثابت في البناء، مع تفعيل دور الجراجات والتأكيد على عملها، وحظر تحويلها لمخازن أو أن تكون مستغلة في شكل نشاط آخر».

دور المكاتب الاستشارية في منح حق التراخيص

وكشف مصدر بـ«التنمية المحلية» الدور المزمع للمكاتب الاستشارية في إنهاء أوراق وتصاريح البناء، موضحًا أنه الهدف منها هو إنجاز خطوات كانت في وقت سابق تتطلب الكثير من الوقت في مراكز المحليات، حيث ستتولى المكاتب الاستشارية في الجامعات مسألة اختصار الكثير من الإجراءات لإصدار رخصة البناء.

وزير التنمية المحلية يكشف مصير من حصلوا على رخص سابقة للبناء

ومساء الأحد تحدث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، في حوار كشف فيه مصير من استخرجوا رخص بناء سابقة قبل توقف البناء بقرار حكومي في يونيو الماضي، موضحًا بحسب تعبيره أنه لن يضار كل من حصل على رخصة ولكن سيتم مراعاة تطبيق المعايير الجديدة للبناء.