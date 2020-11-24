فيديو.. شعراوي: اشتراطات البناء لضبط العمران وليست لمضايقة المواطن

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن ملف تقنين الأراضي والقانون 144 محل دراسة ولكن لم يتخذ به قرار حتى الآن، شارحا أنه هناك مجموعة كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاع الأراضي ولم تستكمل الإجراءات، وهو مؤشر غير إيجابي.

وأضاف شعراوي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقده قبل قليل من غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات النواب، أنه في حال استجابة المواطنين وسير الأمور بشكل جيد من الممكن التفكير في هذا القانون، ولكن طالما عدد المواطنين ممن تقدموا بالطلب منذ البداية لم يستكملو الأوراق والإجراءات سيكون التفكير في فتح هذا المجال مضيعة للوقت.

وشدد شعراوي على أن هذا الموضوع من الممكن إعادة دراسته في لجنة استرداد الأراضي والوصول بنتيجة أخرى مختلفة، شارحا أن اشتراطات البناء الجديدة تم تشكيل ورش عمل من 3 جهات وهي وزارة الاسكان والهيئة الهندسية ووزارة التنمية المحلية وكل الجهات المشاركة على مدار 6 أشهر للدراسة والفصل في التراخيص.

وأكد شعراوي أن الاشتراطات البنائية ليس مقصودا بها مضايقة المواطنين ولكن هدفه التيسير على المواطنين مع الحوكمة وضبط العمران، ولن يضار أحد ولكن سيكون هناك قواعد للإلتزام بها.

وشرح شعراوي أن ملف التصالح شهد اقبال على تقديم الطلبات كثير جدا حتى وصلنا لما يقرب لـ2.5 مليون طلب ولكن هذه الطلبات قلت جدا الفترة الأخيرة، والهدف الأساسي من كل تلك الاجراءات هو الوصول لاستكمال المنظومة الرقمية خلال فترة الـ6 أشهر.