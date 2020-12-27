مصدر أمني: سننفذ قرارات «لجنة كورونا» بكل حزم لحماية المواطنين

قال مصدر أمني، إن الأجهزة المعنية بـ وزارة الداخلية، ستنفذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذي انتهى قبل قليل، بكل حزم، وذلك فيما يتعلق بمنع التجمعات والغرامات الفورية لمخالفى قرار ارتداء الكمامات الواقية، بما يضمن الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأضاف المصدر، أن الوزارة بدأت منذ الموجة الأولى فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة وعن اجتماعات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالتشديد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات وضبطت آلاف القضايا والمخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بشكل فوري.

وأكد المصدر أن أجهزة الوزارة ستوقع الغرامة الفورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات التى تنظم احتفالات لأعياد رأس السنة، بالمخالفة للقرار، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بباقي الوزارات.

وشدد المصدر على عدم صدور أي قرارات بحظر التجول الكلي أو الجزئي عن اجتماع لجنة الأزمة، نافيا كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي فى هذا الصدد.

وتابع المصدر بالتزام وزارة الداخلية بما تم التوصل إليه مع وزارة الصحة بشأن تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، بالتنسيق مع مخرجات اجتماع وزيرى الداخلية والصحة، الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر، استمرارية التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لتأمين امتحانات الصف الدراسي الأول بالمدراس والجامعات المزمع عقدها فى موعدها دون تأجيل مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وشدد المصدر على استمرار حملات الأمنية فى الشارع لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات ومنع الشيشة ومنع مراكز الدروس الخصوصية وحظر إقامة الاحتفالات، وأن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي قرارات من شأنها صد أي خطر يهدد المواطنين بما يضمن حمايتهم.