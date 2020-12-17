ضبط كمامات غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع كرتون بطوخ

تمكنت أجهز الأمن بالقليوبية، من ضبط أحد مصانع الكرتون بدائرة مركز شرطة طوخ يقوم بتصنيع العديد من العبوات الكرتونية الخاصة بتعبئة المنتجات الغذائية والكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتلقى اللواء اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية، معلومات بقيام أحد مصانع الكرتون بدائرة مركز شرطة طوخ، بتصنيع العديد من العبوات الكرتونية الخاصة بتعبئة المنتجات الغذائية والكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وعلب لتعبئة الفحم والمشروبات، بدون تفويض بالطباعة أو أمر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وتشكل فريق بحثى قادة العميد خالد المحمدى رئيس المباحث بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة مباحث المصنفات، لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءت تم استهداف المصنع المشار إليه، وتم التقابل مع "شريك بالمصنع"، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 316500 مطبوع تجاري، جميعها بدون تفويضات أو أو أمر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث التموين فى القليوبية مصنعين لانتاج وتعبئة المواد الغذائيه والمنظفات الصناعيه وانتاج الكمامات الطبيه المقلده وتم التحفظ على المصنعين وتولت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بشن حملة مكبرة على أماكن تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، ما أسفر عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة بدون ترخيص بداخله 34.120 عبوة سلع غذائية (شاى وخل طعام وبن ومشروبات سريعة التحضير ومنظفات صناعية ومعسل دخان) مغشوش عليه علامات مقلدة مختلفة لمنتجات نهائية، و180 كيلو جرام شاي وتبغ خام بدون مستندات ومجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج و4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة و750 كيلو جرام بندارول "مزورة" تمهيدًا لطرحها بالأسواق.