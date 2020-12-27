وزير خارجية البحرين: نثق بالقيادة السعودية لتعزيز رأب الصدع الخليجي

قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، اليوم، إن هناك ثقة بالقيادة السعودية لتعزيز رأب الصدع الخليجي، معربا خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عن الثقة في السعودية ودورها الرئيسي في الحفاظ على تماسك المجلس وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي.

وأوضح «الزياني»، أن المجلس يعمل على مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف والوقوف في وجه التدخل في شؤوننا الداخلية.

وبحث مسؤولو وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع افتراضي، في وقت سابق اليوم، تعزيز العمل المشترك، وذلك في إطار التحضيرات لقمة في السعودية الشهر المقبل.

وأكد الزياني، على ضرورة إنهاء الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية، مشيرا الى أن الهدف هو الوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع الوزير البحريني قائلا، إن الهدف في دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، كما أن الهدف يتمثل أيضا في المحافظة على الأمن الخليجي ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وكانت وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، قالت في وقت سابق، إن الاجتماع الذي نظّمته العاصمة البحرينية «المنامة» ضم وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت، بينما غاب وزير الخارجية القطري، حيث مثل الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وكانت السلطات البحرينية، أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وإلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول ادعاءات قطر الباطلة بشأن قيام 4 طائرات بحرينية باختراق أجواء قطر في 9 ديسمبر الجاري، وقالت المنامة إن الإدعاءات القطرية أمر مؤسف وعارٍ عن الصحة.

وأوضح المندوب البحريني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير جمال الرويعي، في الرسالة إلى أن ادعاءات الدوحة الباطلة جزء من التحريف المستمر من قطر بهدف زعزعة الاستقرار.