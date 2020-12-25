فيديو.. 2020 عام حافل بانتهاكات حقوق العمال الأجانب في قطر

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، انتهاكات حقوق الإنسان في دولة قطر خلال هذا العام، إذ تصاعدت الانتقادات الدولية بسبب الانتهاكات ضد العالم الأجانب، وقالت منظمة العفو الدولية إن على الدوحة أن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب، كما كشفت في تقرير لها عن تعرض 173 ألف عاملة منزل لظروف عمل مرهقة بشكل يومي، كما لا يزال العمال الأجانب يعانون من تأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها.

الدوحة تسرق قوت العمالة الأجنبية

وفي يونيو من هذا العام كشفت المنظمة أن 100 موظف في شركة قطر للحديد المجلفن لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى 7 أشهر وتبلغ مستحقاتهم ما يتراوح بين 8 آلاف و60 ألف ريال قطري، وقال مصطفى قدري الباحث في منظمة العفو الدولية، إن هؤلاء الناس يواجهون مجموعة مروعة من الاستغلال في العمل من دفع رسوم كبيرة في وطنهم قبل مجيئهم والحصول على وعود عمل كاذبة ومصادرة جواز سفرهم والعيش في أماكن فقيرة وقذرة.

مخاوف بالأمم المتحدة من التمييز العنصري في قطر

وأثارت الأمم المتحدة مخاوف من التمييز العنصري الهيكلي ضد غير المواطنين في قطر، ووجهت في تقرير صادر عنها انتقادات لاذعة إلى قطر فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن نحو مليوني أجنبي في قطر يعانون من التمييز والاستغلال، وأن العمال الأجانب يواجهون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية.

ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال، حيث يحجب القطريون الأجور ويهددون العمال بالطرد ويتركونهم بلا طعام، وفي 12 مارس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية فضحت فيه الانتهاكات القطرية ضد العمالة، حيث كشفت عن ممارسات غير إنسانية وشاذة ارتكبتها السلطات القطرية في حق العاملين بالدوحة، وذهبت إلى أن الدوحة اتخذت إجراءات لنمنع الانتهاكات.