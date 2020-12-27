الإسكان تعلن بدء المرحلة الثانية لمشروع «حياة كريمة»: بتكلفة 500 مليار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة مختلفة عن المرحلة الأولى، حيث سيجرى العمل على تطوير 1500 قرية، كما سيتم تطوير المركز بالكامل لصنع حالة من التكامل الاقتصادي وجلب العوائد الاقتصادية في برنامج سيستمر لـ3 سنوات، وبتكلفة 500 مليار جنيه، كما شملت المرحلة الثانية تنمية 400 قرية فقيرة.

الجزار: اختيار المراكز بناء على قاعدة بيانات وزارة التخطيط للقرى الأكثر فقرا

وأضاف «الجزار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجزء الأول من المرحلة الثانية سيتم فيها تطوير ثلث الريف المصري، وتم اختيار المراكز بناءً على قاعدة بيانات وزارة التخطيط للقرى الأكثر فقرا، كما أن الأهم بالنسبة للقيادة السياسية النهوض بمعيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية وتبطين الترع، كما سيجري الاهتمام بشبكة الطرق الداخلية بين القرى بعضها البعض للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بشكل أكبر.

الجزار: تطوير القرى بالكامل ستنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وأوضح أن الموضوع بالكامل تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهي المسؤول الأول عن تطوير القرى المستهدفة من الأكثر فقرا، كما ستشارك كل مؤسسات الدولة في ذلك التطوير، حيث أن لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير دعم الأنشطة الداعمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد أن هناك دراسة لكل الاحتياجات على مستوى المراكز لتوفير الخدمات والبنية التحتية وتطوير الوحدات الصحية والمنشأت التعليمية، كما أن القطاع الريفي يمثله 50% من المواطنين، وفي حال تم تطويره ستختلف حياه المواطنين بشكل كبير، وتسعى القيادة لتحقيق إنجاز كبير في فترة زمنية ليست بالطويلة.

أما بالنسبة للعاصمة الإدارية، فأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل كامل وسيتم الانتقال للنظام غير الورقي الحديث عبر التواصل مع مراكز المعلومات بشكل فني وتقني وبنظام إدارة جديد ومختلف عن مجموعة الخبرات، ولن يجرى العمل بنفس النظام السابق المتعارف عليه.

الإسكان: العمل في الحي الحكومي شهر يونيو المقبل

وتابع: «ما يتبقي بالحي الحكومي الفرش فقط، وفي شهر يونيو ستبدأ الحكومة في أداء مهام عملها، وكل المشروعات التي يجرى العمل بها في منطقة الأربعين فدان، تم مراجعة البرامج الزمنية لها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالرغم من اجتياح فيروس كورونا نعمل بنسبة إنجاز لم نتخيلها من قبل، وسبب التأخر في بعض الأعمال وجود إصابات بين العاملين، وده أشعرهم بالهلع في البداية، ولكن مع أخذ الإجراءات الاحترازية العمل يجري بشكل جيد».

الجزار: كورنيش أسوان الجديدة سيفتخر به الجميع

وفند: «أسوان الجديدة أحد مدن الجيل الرابع وحجم الإنجاز الذي يحدث هناك رائع، وبها كورنيش على امتداد 4.5 كيلو متر، وسيكون مزارا يفتخر به الجميع، وبنشتغل على المباني المطلة على الميادين الكبرى على مستوى عدد كبير من المحافظات، كما تم إجراء تطوير ميدان التحرير وعرضنا تطوير الميادين الأخرى في القاهرة الخديوية مثل تطوير عين الحضارة».

الجزار: بدء استئناف البناء شهر يناير المقبل

واختتم: «مع بداية شهر يناير سيتم استئناف البناء مرة أخرى وفق الضوابط الجديدة في الشكل والوظيفة، كونه أساس العمران، ولو هنبني منطقة جديدة أرخص لينا 3 مرات في تحسين جودة حياة العمران القائم ومش عايزين نستمر في ده بعد كده».