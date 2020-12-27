قبل نهاية 2020.. انقطاع الكهرباء عن 18 ألف عائلة في فرنسا بسبب «بيلا»

شهد العام الجاري، العديد من الكوارث الطبيعية في عدد كبير من الدول حول العالم وجاء من بينها فرنسا، واليوم، قطعت العاصفة «بيلا»، الكهرباء عن حوالي 18 ألف عائلة في شمالي وشمال غربي فرنسا، قبل إصلاح السلطات الأعطاب قبل ساعات، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، اليوم.

وكانت هبت العاصفة، أمس السبت مقتلعة الأشجار ومخلفة خسائر مادية، واستمرت إلى بعد ظهر اليوم، وبشكل خاص على الساحل الأطلسي الشمالي الغربي، برياح فاقت سرعتها الـ 120 كلم في الساعة، مرفوقة بثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة.

وفي 10 فبراير الماضي، كانت ضربت عاصفة تدعى «سيارا» شمال غربي أوروبا ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، وألغيت مئات الرحلات الجوية، كما تسببت العاصفة في تعليق حركة القطارات بين فرنسا وبريطانيا وكذلك ألمانيا.

وفي ذلك الوقت، أعلنت السلطات الفرنسية، حالة الإنذار البرتقالي في 42 من المحافظات الفرنسية، كما طالبت السلطات الفرنسية، من المواطنين تجنّب المناطق الحرجية والسواحل.

ومن جانبها، أعلنت شركة «إنيديس» لتوزيع الكهرباء على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 6 آلاف منزل في «نورماندي»، وعن حوالي 4 آلاف منزل في منطقة «بروتان»، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

بدورها، قالت دوائر «الحماية المدنية والإسعاف»، إنها اضطرت إلى التدخل أكثر من 230 مرة لمساعدة الناس في "نور با دو كالي"، المحاذية لبريطانيا.

وفي 3 أكتوبر الماضي، قُتل شخصان على الأقل، جراء العاصفة القوية «أليكس» ضربت جنوبي فرنسا وشمال غربي إيطاليا، وأسفرت «أليكس» عن أضرار بالغة ببعض القرى المحيطة بـ«نيس»الفرنسية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»

يذكر أن السلطات الفرنسية، كانت قد حذرت في وقت سابق، سكان الأقاليم المعنية من بداية هبوب العاصفة القادمة من الجزر البريطانية، فيما صنفت فرنسا قوتها في مستوى برتقالي.