مجموعة هندية تعتزم ضخ استثمارات في مصر بـ200 مليون دولار

تعتزم مجموعة «تي سي آي سنمار» للكيماويات، إحدى المجموعات الهندية العاملة في مصر، ضخ استثمارات جديدة بنحو 200 مليون دولار.

وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن جائحة كورونا أثرت على النتائج المالية للشركة، حيث تسببت الجائحة في خسائر مالية للشركة، وتقلص الطلب على مادة «البولي فينيل كلورايد» بنسبة 30-35%، وكذلك الصودا الكاوية 50%، والكالسيوم كلورايد 50%، بعد أن عطلت الجائحة حركة التجارة بالعالم، وأثرت سلباً على الاقتصاد العالمي.

وقالت الشركة، إن مصر تمكنت من التغلب على الموجة الأولى من جائحة كورونا بأقل الخسائر الممكنة عبر المضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مما ساعد السوق المحلي على التعافي بفضل الاستراتيجيات التي انتهجتها الدولة لإنعاش الحركة الاقتصادية من ناحية وزيادة الاحتياج للاستخدام مادة البولي فينيل كلورايد من ناحية أخرى.

وقالت الشركة إنها نجحت في تصدير معظم إنتاجها العام الجاري، وإنه على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، قامت الشركة بتصدير50% من إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد، وبالرغم من تراجع الطلب العالمي على الصودا الكاوية، صدرت الشركة 90% من إنتاجها منها، كما صدرت الجزء الأكبر من إنتاجها من الكالسيوم كلورايد.

وقال المهندس شريف المنوفي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «تي سي آي سنمار» للكيماويات، تدرس زيادة استثماراتها بالسوق المصرية بمقدار 200 مليون دولار خلال العام المالي القادم، لتعزز من استثماراتها الحالية لتصل إلى 1.7 مليار دولار، كإجمالي حجم استثمارات.

وأضاف: «من المتوقع أن يشهد الربعين الأول والثاني من عام 2021 زيادة الحصة السوقية نظراً لنمو الطلب على مادة البولي فينيل كلورايد، والتي ستعلب دوراً محورياً في إرساء البنية التحتية لكبرى المشروعات القومية بالدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا على كل من الكلور والهيبوكلورايد اللذان يستخدمان بوفرة في تطهير مياه الشرب وعمليات وتصنيع مواد التطهير والتعقيم والمنظفات الصناعية نظراً لاستمرار الجائحة».

وتعد الشركة أكبر مستثمر هندي موجود في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار (استثمار أجنبي مباشر)، وتنتج الشركة ثلاث منتجات أساسية وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية و الكالسيوم كلورايد.

وتعتبر «تي سي آي سنمار» للكيماويات أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتبر منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية وأحد محركات النمو الاقتصادي حول العالم.