المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف النزاع لاستئناف المفاوضات في 2021

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، الأطراف اليمنية لاستئناف العملية السياسية، وإنهاء الصراع بشكل كامل خلال 2021.

وقال جريفيث، في تصريح لمجلة «حديث سياسي» الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة، إنه «من المهم اجتماع الأطراف اليمنية لمناقشة خلافاتها، والاتفاق على طريقة واقعية للمضي قدما في مسار السلام».

وكان المبعوث الأممي، أعلن في يوليو الماضي، تقديم مسودة اتفاقيات مقترحة إلى الحكومة اليمنية والحوثيين نهاية مارس الماضي، بشأن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وميدانيا، أسقط «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اليوم الأحد، طائرة حوثية مسيرة «درون»، كانت تحلق فوق مدينة «المخا» غربي اليمن، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

كما رصدت القوات المشتركة، 7 طائرات استطلاع للحوثيين المدعومين من طهران، فوق مناطق متفرقة من الحديدة، في سياق خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وقال «التحالف العربي» في بيان له، إن «زراعة الحوثيين للألغام بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة».

وأوضح مصدر في القوات المشتركة، أن طائرات الاستطلاع الحوثية حلقت فوق 3 مناطق من الحديدة، مشيرا إلى أن 3 طائرات تم رصدهن فوق منطقة الجبلية، فيما جرى رصد 4 طائرات فوق مدينتي حيس والتحيتا، بواقع طائرتين في كل مدينة.

وكانت القوات المشتركة، رصدت تحركات عشرات الطائرات المسيرة الحوثية، في وقت سابق، فوق مديريات الساحل الغربي جنوب الحديدة وغرب تعز.

وفي سياق متصل، قال «التحالف العربي»، إن زراعة الحوثيين للألغام بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة والتجارة الدولية، مشيرا إلى ارتفاع نشاط الحوثيين في زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف «التحالف العربي»، أن الألغام البحرية المكتشفة خلال الـ24 ساعة الماضية إيرانية من نوع «صدف»، وتابع «تحالف دعم الشرعية» قائلا: إنه تم اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر.