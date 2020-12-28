تعافي شهد رمزي من فيروس كورونا بعد يوم واحد من إعلان إصابتها

أعلنت المنتجة شهد رمزي، تعافيها من فيروس كورونا بعد يوم واحد فقط من إعلانها إصابتها به.

ونشرت "رمزي"، صورة من نتيجة مسحة كورونا التي أجرتها مؤخرًا والتي ظهرت سلبية عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، معلنة شفاءها.

وكتبت شهد رمزي معلقة: "الحمد لله، شكرًا لكل الناس اللي اتطمنت عليا".

وكانت شهد رمزي أعلنت يوم السبت إصابتها بكورونا قائلة: "أجريت مسحة كورونا منذ 11 يوما واكتشفت أنها إيجابية دعواتكم بالشفاء العاجل"، قبل أن تعلن في اليوم التالي تعافيها.

وجاء إعلان شهد لإصابتها ثم تعافيها، بعد ساعات من إعلان شقيقها الفنان شريف رمزي إصابته بفيروس كورونا.