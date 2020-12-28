5 عروض فنية معفاة من الضرائب رسميا.. بينها الحفلات العامة والقومية

تخضع ضرائب العروض الفنية لضريبة الملاهي، التي تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال المشاهدة، وأي من أماكن الملاهي والعروض الترفيهية والحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، تتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت «سينما، مسرح، مدن ملاهي، أندية ليلية».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد العروض الفنية المعافاة من الضريبة، بقانون الضرائب المحدد، وفقا لما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.

العروض المعافاة رسميا من ضريبة الملاهي

1ـ عروض الأشرطة السينمائية التي يتم عرضها في قصور الثقافة، ولا يزيد أجر دخولها عن جنيه واحد.

شروط تمتع عروض الأشرطة السينمائية بالإعفاء من الضريبة

- أن تكون العروض أشرطة سينما أو فيديو.

- تعرض في قصور الثقافة (التابعة لوزارة الثقافة).

- ألا يزيد أجر الدخول عن جنيه واحد للفرد.

- ضرورة اجتماع تلك الشروط معا حتى يتقرر الإعفاء.

2ـ العروض الفنية التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.

شروط إعفاء العروض الفنية من ضريبة الملاهي

ـ تعفى العروض الفنية التابعة للدولة بقرار يصدر من السلطة المختصة (وزير الثقافة) بالاتفاق مع وزير المالية.

3ـ العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء.

يصدر بتحديد ماهية العروض والحفلات والمهرجانات قرار من مجلس الوزراء.

شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة للعروض ذات الطابع القومي

يشترط للإعفاء من الضريبة أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية:

- الأشخاص الاعتبارية العامة.

- الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقا لقوانين خاصة، وذلك في حدود حفلة واحدة في اليوم.

- أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.

- أن تخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالي إيراد الحفل لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.

- أن تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأي الوزير المختص إلى وزير المالية مرفقا بها المستندات الدالة على توافر بنود الأشخاص الاعتبارية قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.

- يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

4ـ الحفلات التي تقدمها الهيئات العامة في مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر الدخول عن جنيه مصري واحد.

شروط تمتع الحفلات العامة بالإعفاء من الضريبة

- أن تنظم الحفل إحدى الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب.

- ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد فقط للفرد.