خطوات استخراج توكيل من الشهر العقاري إلكترونيا من البيت بـ55 جنيها

يواجه الكثير من المواطنين صعوبة في استخراج مستنداتهم بسبب زحام الشهر العقاري وكثرة الإقبال عليه، خاصة فيما يخص عمل التوكيلات، لذا أطلقت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا موقع بوابة مصر الرقمية الذي يقدم العديد من الخدمات الحكومية رقميًا، والتي يمكن للمواطن الحصول عليها إلكترونيًا من المنزل دون الذهاب لأي من المقرات.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج توكيل عام رسمي، عبر بوابة مصر الرقمية، وشروط ورسوم الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولًا: شروط الحصول على الخدمة

- إدخال الرقم القومي للطرف الثاني.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين سارية.

- أن يكون المواطن طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى للتوكيل.

- أن يكون الطرف الثاني محامٍ أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

- احتفظ برقم الطلب المقدم من خلال البوابة واتجه إلى مكتب أو فرع التوثيق في اليوم المحدد لتقديم الخدمة.

ثانيًا: خطوات الحصول على الخدمة

- الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/، ثم الضغط على خدمات التوثيق.

- اضغط على تحرير توكيل عام رسمي ثم اضغط على «ابدأ الخدمة»، علمًا بأنّ المعلومات المطلوبة للحصول على الخدمة هي بيانات الأطراف الأول والثاني «الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلًا».

- ادخل بياناتك واختر محافظتك والحي الخاص بك وعنوانك في الخانات المتاحة أمامك، ثم اضغط على الموافق على الشروط والأحكام.

- بعد ذلك ستظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لاستكمال الخدمة، فإذا كان الطرف الثاني محاميًا اضغط على مربع الاختيار «محامي» ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم اضغط على «إضافة».

- وتتمثل الخطوة التالية في اختيار عنوان الديباجة، كما يمكنك عرض شكل التوكيل الذي يتم استلامه، ثم اضغط على التالي للاستمرار.

- إدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

- اختر الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك واضغط «التالي».

- يمكن للمواطن إجراء أي تعديل أو حذف في البيانات التي تم إدخالها سابقًا بالضغط على «تعديل» أو «حذف»، ثم الضغط على «التالي» لتأكيد البيانات.

- بعد ذلك يعرض لك الموقع البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، قم اضغط على «التالي» للاستمرار.

- بعد ذلك يتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام رسمي، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد ثم اضغط على «سدد الآن».

- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، إذ تبلغ تكلفة رسوم الخدمة 55 جنيهًا، وفي حال الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية تصبح تكلفة الخدمة 60.70 جنيه.

- في حال السداد ببطاقة الائتمان، ادخل رقم البطاقة الخاص بك وتاريخ انتهائها بالشهر والسنة ثم ادخل الرقم السري، وفي حال الدفع بواسطة شركة التحصيل «خالص»، ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك، ورقم المحمول، واضغط على «سدد الآن».

- بعد ذلك يظهر لك كود السداد، وعداد مدة صلاحيته، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو اطبعه واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك، وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لبوابة مصر الرقمية واحصل على الإيصال.

- ستظهر لك رسالة تفيد بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح، إذ يمكنك تتبع طلبك من خلال الموقع أو العودة للصفحة الرئيسية.