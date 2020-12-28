الصحة تكشف موعد انتهاء كورونا وتطالب باتباع الإجراءات الاحترازية

كشف عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن موعد انتهاء فيروس كورونا المستجد والتوقعات للجنة، قائلا إنّ الفيروس سينتهي بانتهاء فصل الشتاء، وتوافر اللقاح لكل الفئات العمرية.

الصحة: تغيرات كورونا طبيعية

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ التغيرات الي شهدها الفيروس جعلته أسرع في الانتشار، لكن الحالات التي يصيبها بسيطة، لذلك يجب على المواطنين لتفادي الإصابة به، ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة خاصة في فصل الشتاء.

وأوضح عضو اللجنة العلمية، أنّ تطورات الفيروسات أمر طبيعي ويحدث لمختلف الفيروسات، فمثلا فيروس الإنفلونزا الموسمية يحدث عليه تغيرات كل عام، وهناك 140 ألف تغير حدث لفيروس كورونا على مستوى العالم .

الصحة: ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فبحسب تقارير وزارة الصحة اليومية، ارتفعت نسبة الشفاء إلى 84%.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لبدء تطعيم الأطقم الطبية خلال الأيام المقبلة بالمصل الصيني لفيروس كورونا، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدة أنّ اللقاح آمن وفعاليته عالية، والفترة المقبلة من المقرر استقبال شحنات أخرى من اللقاحات.

وتابعت الوزارة أنّ أدوية البروتوكول العلاجي الجديد لمصابي فيروس كورونا متوافرة بالكامل، ولا يوجد أي عجز في الأدوية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والاطلاع على مستجدات الفيروس بشكل مستمر، وحماية الأطفال من التعرض للإصابة بالفيروس.