مد أجل الحكم على متهم في «أحداث الموسكي» لـ30 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة -إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مدّ أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم في قضية «أحداث عنف الموسكي»، لجلسة 30 ديسمبر الجاري، لاستكمال المداولة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم واخرين سبق الحكم عليهم، عدة اتهامات منها ارتكاب جرائم استعراض القوة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات، وحيازة السلاح دون ترخيص.