مد أجل الحكم على 33 متهما في "أحداث الوراق" لـ27 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مدّ أجل الحكم على 35 متهما في قضية التجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطًا وفردًا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جزيرة الوراق"، لجلسة 27 ديسمبر المقبل.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وشمل أمر إحالة المتهمين أنه في أثناء تنفيذ الحملة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكشفت التحقيقات، أنَّه في أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة ونقلوا إلى مستشفى الشرطة، وأًحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية.