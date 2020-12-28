«البحر الأحمر» تستقبل وفدا صربيا للتعرف على مبادرات السياحة البيئية

استقبلت محميات البحر الأحمر، اليوم، وفدا من كبار المسئولين الصرب والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين ببلجراد، في إطار حملة ECO Egypt للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية، للتعرف على مبادرات السياحة البيئية في مصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية في مصر بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والسياحة والآثار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الزيارة تأتي كأحد النتائج المثمرة لمشاركة وزارة البيئة بجناح عن السياحة البيئية ضمن مشاركة مصر كدولة شريك لأول مرة في معرض بلجراد الدولى للسياحة فى فبراير الماضى وتم خلاله عرض لأهم مقاصد السياحة البيئية في مصر بما تمتلكه من ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره.

وأضافت فؤاد أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث نظم الإدارة بالمحميات الطبيعية واتخاذ كل الإجراءات للترويج للسياحة البيئية بمصر، وتتميز بالتنوع في طبيعتها ما بين البيئة النباتية والحيوانية والبحرية، كما أنها غنية بالشعاب المرجانية الخلابة، والجزر الرائعة، والحياة البرية الفريدة مما يعطيها ميزة عالمية في السياحة البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن محميات البحر الأحمر تتميز بوجود العديد من البيئات البحرية والأرضية التي تأتي على رأسها بيئة الشعاب المرجانية التي تتميز بتنوع بيولوجي لا يوجد مثيل له وتصنف مواقع الغوص المنتشرة بسواحلها ضمن أكثر مواقع الغوص على مستوى العالم جذبا لممارسي رياضة الغوص في العالم، حيث يتردد عليها ملايين الزوار كما تضم بيئات الأعشاب البحرية المتنوعة.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الزيارة تضمنت رحلة بحرية وزيارة لجزيرة الجفتون وهي إحدى الجزر المحمية الموجودة بالبحر الأحمر، قدم خلالها الدكتور تامر كمال مدير عام محميات البحر الأحمر، عرضًا متكاملًا للوفد الزائر حول الجزر التي تتمتع بوضعية المحمية البيئية في المحيط المجاور للغردقة بالبحر الأحمر، مما يزيد من اهتمام السياح بزيارتها ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية.

كما تضمن العرض التعريف بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير نظم الإدارة بالمحميات الطبيعية بما يضاهي المستويات العالمية ويضمن حماية الموارد الطبيعية وتوفير تجربة بيئية فريدة من نوعها لمحبي السياحة البيئية.

ودعت وزيرة البيئة الوفد للعودة مرة أخرى لمصر لزيارة باقي المحميات والتمتع بالجو الفريد بصحبة أصدقائهم وأسرهم ومحبي السياحة البيئية في إطار حملة الوزارة ECo Egypt للترويج للسياحة البيئية في مصر.

وأشاد الوفد بالإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الزيارة و بالإدارة الجادة والمتطورة بالمحميات مشيدون بمحميات البحر الأحمر، وأنها واحدة من أروع بقاع العالم الطبيعية.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الصربي قد تم تنظيمها بالتنسيق مع سفارة مصر في بلجراد، فى سياق جهود تنويع الأنشطة التي يقوم بها السياح الصرب الوافدين إلى مصر، يحتلون مكانة متقدمة في ترتيب الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل جائحة فيروس الكورونا.