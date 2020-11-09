إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارتين على طريق "سوهاج – البحر الاحمر"

أُصيب 6 أشخاص في حادثين بفاصل زمني قليل، على طريق "سوهاج - البحر الأحمر"، أحدهما نجم عن انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب، بدائرة مركز اخميم، في محافظة سوهاج، أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، والثاني نتيجة انقلاب سيارة نقل، بنفس الدائرة، مما أدى إلى إصابة سائقها، الذي تم نقله إلى مستشفى قنا العام.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة اخميم، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر"، بانقلاب سيارة محملة بالركاب عند منطقة "الكيلو 100"، دائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

كما انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة، قيادة "محمد س. ع."، 47 سنة، سائق، ويقيم بدائرة بندر طما، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة و4 ركاب آخرين، هم "محمد ع. خ."، 54 سنة، عامل، و"محمد ج. ز."، 16 سنة، طالب، و"محمد ف. ع."، 33 سنة، عامل، و"جمال ز. ع."، 60 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بدائرة بندر طما، ويعانون من جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كما تبلغ لمركز شرطة اخميم من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوي الشرقي، انقلاب سيارة نقل بالقرب من "صينية قنا"، ووجود مصاب، وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة، قيادة المدعو "علاء س. أ."، 42 سنة، سائق، ويقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة السائق بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفي قنا العام للعلاج.

وتم رفع أثار الحادثين، وإعادة الحركة المرورية على الطريق، كما تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.