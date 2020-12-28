مد أجل الحكم على متهمي خليتي «النزهة والشرابية» إلى الغد

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مدّ أجل الحكم على متهمين باعتناق افكار تنظيم داعش الإرهابي وحيازة مفرقعات بمنطقة النزهة، لجلسة الأربعاء 30 ديسمبر الجاري.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف احكام القانون والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وحيازة اسلحة نارية واستهداف رجال الشرطة.

كما قررت المحكمة ذاتها، تأجيل الحكم على 3 متهمين، في قضية خلية الشرابية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتدعو لارتكاب أعمال العنف، لجلسة الأربعاء لاستكمال المداولة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم اشعال النيران في عربة قطار كونها وسيلة نقل عام، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف، ومشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في أهدافهم، والانضمام للجماعة الإرهابية ومدّ أفرادها بأموال.