اسعار حديد التسليح والاسمنت اليوم 28 ديسمبر بالأسواق

شهدت أسعار حديد التسليح والاسمنت فى مصر استقرارا سعريا اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020. وتراوحت الأسعار بين 12500 و12700 للطن فى الاسواق جملة .وترتفع هذه الاسعار بشكل كبير لمحافظات الصعيد والوجه القبلى نتيجة لارتفاع أسعار النولون.

أسعار حديد التسليح:

وسجل بيع حديد المصريين 12500 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و700 جنيه، بيع حديد العتال 12500 جنيه للطن، وحديد عطية 12 ألفًا و400 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 12 ألفًا و600 جنيه، وحديد المراكبي 12 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 12 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما سجل حديد المعادي سجل 12 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصروستيل يسجل 12 ألفًا و300 جنيه.

أسعار الأسمنت:

وسجل بيع طن اسمنت النصربقيمة 805جنيها ،وسجل اسمنت اسيوط 770جنيها وبيع اسمنت الفهد بـ 750جنيها.ومن المعروف ان هذه الاسعار ترتبط باليات العرض والطلب الا ان الاسواق تعانى من الركودوفقا لااحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية .

وقال " الزينى " فى تصريحات خاصة لـ" الوطن" بان الاسواق لن تستوعب اى زيادة فى اسعار مواد البناء الفترة القادمة.

امتيازات لكبار التجار:

وكشف الزينى عن ان شركات الحديد الكبرى قد خصت عدد من كبار التجار وحدهم دون غيرهم بامتيازات من بينها ابلاغهم برفع الاسعار حديد التسليح للحفاظ على حصتهم السوقية وراس مالهم مع تحقيق ارباح نتيجة بيع المخزون باسعار الحديد باسعار الحديد المرتفع وذلك لوقف نزيف التجار نتيجة لتوقف القطاع الذى يعانى من توقف اعمال البناء للافراد التى تعتمد عليهم الشركات بنسبة 60% من تسويق مبيعاتها .وفى السياق نفسه: كشف "رئيس الشعبة " عن ازمة مرتقبة لشركات المقاولات مع العملاء خاصة بعد ارتفاع اسعار حديد التسليح باكثر من 3الاف جنيها.