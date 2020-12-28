للمرة الثالثة.. اختيار رشا قلج ضمن الأفريقيات الأكثر تأثيرا ونفوذا بالعالم في 2020

اختارت مجلة «نيو أفريكان وومان -New African Woman» التي تصدر في العاصمة الإنجليزية لندن، المصرية رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميرك» الدولية الخيرية وعضو مجلس الشيوخ ضمن قائمة تضم النساء الأفريقيات الأكثر تأثيرًا ونفوذًا في العالم لعام 2020.

وهذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها رشا قلج ضمن القائمة السنوية للمجلة عقب اختيارها للمرة الأولى في عام 2019، أما المرة الثالثة فتمّ اختيارها من قبل وكالة «أفانس ميديا» في غانا ضمن النساء الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في أفريقيا 2020.

«نيو أفريكان ومان»: رشا قلج من «بطلات أفريقيا المجهولات».. وامرأة ملهمة وقوية

وتصدّرت «قلج» غلاف المجلة الإنجليزية وسط حفاوة كبيرة بها، وعن أسباب اختيارها للمرة الثانية ضمن السيدات الأكثر تأثيرًا ونفوذًا في أفريقيا، كتبت المجلة، أنَّ رشا قلج تعد واحدة من بطلات أفريقيا المجهولات من النساء وهي امرأة ملهمة وقوية على طول الطريق.

وأضافت المجلة، أنَّ عام 2020 كان مليئا بالتحديات الصعبة ورغم ذلك ظلت «قلج» صامدة وثابتة في عملها لخدمة أفريقيا وقادت العديد من المبادرات الناجحة لمواجهة أسوأ كارثة صحية واجهت القارة السمراء والعالم وهي انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وعن إسهامتها على أرض الواقع، أشارت المجلة، إلى أنَّ «قلج» عملت من خلال الشراكة مع أكثر من 18 سيدة أولى أفريقية ووزارات الصحة والتعليم والإعلام في أكثرمن 40 دوله أفريقية على التركيز على 4 مجالات رئيسية ومهمة، من بينها نشر التوعية الخاصة بالإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال تشجيع وسائل الإعلام الأفريقية على المشاركة في مسابقات للإبداع والابتكار لتصميم حملات إعلامية تحمل اسم «ابقى في المنزل» لتسهم في نشر طرق الوقاية من الفيروس وحثهم على البقاء في منازلهم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى مع شرح طرق للحفاظ على الصحة العقلية والنفسية للمواطنين التى قد تتأثر بسبب البقاء طويلا فى المنازل.

قلج: أحلم بإنتاج عمل فني وإعلامي بين مصر وأفريقيا لدعم هويتنا وتشجيع انتماء شبابنا للقارة السمراء

كما عملت «قلج»، على توزيع جوائز قيمة لعشرات من الإعلاميين الأفارقة وغيرهم حول العالم، وقدمت لهم منحًا تعليمية مجانية عبر الإنترنت لتلقي دورات إعلامية تساعدهم على تطوير عملهم الإعلامبي ودعم مجتمعاتهم، فضلًا عن إنتاج وإخراج أول أوبريت غنائي بثلاث لغات يضم مطربين عرب وأفارقة من 11 دولة أفريقية منها مصر لدعم «الجيش الأبيض» من الفرق الطبية خلال عمليات المواجهة لفيروس كورونا المستجد.

وخصصت مجلة «نيو أفريكان» الإنجليزية 4 صفحات للحديث عن إسهامات رشا قلج خلال عام 2020 على المستوي الشخصي والمهني، مشيرة إلى أنَّ دورها المميز هذا العام شمل دعم الأطباء الأفارقة من خلال توفير منح مجانية لهم للتعليم والتدريب عبر الإنترنت في ستة مجالات مختلفة وهي: «السكر والقلب والأوعية الدموية والصحة الإنجابية والغدد الصماء والجهاز التنفسي».

وحول تداعيات فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، قالت «قلج» لمجلة «نيو أفريكان» الإنجليزية أنَّ حجم الضرر الذي تسبب به فيروس كورونا لم يكن متوقعًا، متابعة أنَّ «الأزمة فرضت علينا أن نكون مرنين ومبتكرين لإيجاد حلول للعمل وبسرعة دون توقف، وفي خضم هذا الوباء نجحنا في تدريب أكثر من 600 طبيب من 25 دولة أفريقية و10 دول آسيوية من خلال موسسة ميرك الخيرية الدولية التي ترأسها، وقمنا بتشجيعهم على استكمال ما بدأناه في الأعوام الماضية من خلال حثهم على المشاركة في المنح الطبية عبر الإنترنت».

وأضافت «قلج»: «لقد كان دعم الأطباء والأطقم الطبية في أفريقيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، فبعض البلدان الأفريقية لم يكن لديها من قبل حتى طبيب أورام واحد أو متخصصين في مجالات عديدة».

وأشارت المجلة، إلى أنَّ «قلج» استمرت في نشر الوعي أيضًا من خلال قصص الأطفال وإطلاقها بلغة كل دولة أفريقية قد لاقى ذلك استحسانًا كبيرًا عبر القارة، موضحة أنَّ جهود قلج الخيرية والتنموية عبر القارة السمراء أسهمت في اختيارها ضمن 100 شخصية مصرية تمّ تعيينهم نوفمبر الماضي داخل مجلس الشيوخ المصري.

وعن سر نجاحها العالم الجاري، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميرك» الدولية الخيرية، إنَّه يكمن في أنها واجهت التحديات بمزيد من العمل والإصرار، منوهة إلى أنَّ الظروف التي فرضت عليها التوقف عن السفر داخل أفريقيا لم تمنعها من استكمال ما خططت له بل الحقيقة جعلها الأمر أكثر ابتكارًا للتحايل على تلك الظرو.

واستكملت: «مع دخولنا في عام 2021 أشعر بالتفائل واتطلع إلى فتح آفاق جديدة في أفريقيا، خاصة في ظل وجودي بمجلس الشيوخ المصري، وفي ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص دائمًا على العمل من أجل وحدة ورخاء القارة السمراء، وسأعمل من خلال ذلك على دعم علاقات التعاون والعمل المشترك بين الشباب الأفريقي والمصري خلال العام المقبلأ، كما أحلم بإنتاج عمل فني وإعلامي بين مصر وأفريقيا لدعم هويتنا الأفريقية وتشجيع انتماء شبابنا للقارة السمراء».

ونجحت «قلج» خلال عام 2019 في حشد الدعم ضد العقم باعتباره وصمة عار للمرأة، وعملت مع السيدات الأوائل في أفريقيا على إطلاق مبادرة «أكثر من مجرد أم»، كما عملت على إنتاج أكثر من 18 أغنية أفريقية لمواجهة هذه الظاهرة في أفريقيا، وحرصت على دعم النساء والفتيات من خلال التعليم في أفريقيا والبلدان النامية الأخرى.

وقالت المجلة، إنَّ قائمة الأفريقيات الجدد الأكثر نفوذاً في العالم تتمّ من خلال استطلاعات رأى لشخصيات مرموقة في جميع أنحاء القارة يتمّ فيها رصد أبرز إنجازات الأفراد في مختلف البلدان الأفريقية ومعظم القطاعات.

ومن ضمن الشخصيات الأكثر تأثير لهذا العام النيجيرية نجوزي أوكونجو وهي أول سيدة تصبح وزيرة للمالية في تاريخ نيجيريا، كما شغلت منصب مدير البنك الدولي وتعمل حاليا في «المنظمة العالمية للتلقيح والمناعة» كما ضمت القائمة ملامبو نجوكا هي سياسية جنوب إفريقية ومسؤولة بالأمم المتحدة، تشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة برتبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. وشغلت سابقا منصب نائب رئيس جنوب أفريقيا كأول امرأة تشغل هذا المنصب ومن النيجر دخلت العالمة الأفريقية فادجي زونا القائمة لعملها المتميز في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وكانت تعمل سابقًا في مجال الجيولوجيا المائية في مختبر لورنس بيركلي الوطني حيث استخدمت النموذج الحسابي باستخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة لدراسة آثار تغير المناخ على استدامة المياه والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.