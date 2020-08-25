رشا قلج: يجب الاستفادة من سياسة الدولة في الحفاظ على الهوية الأفريقية

قالت رشا قلج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية، إنها حصدت للمرة الثانية على التوالي لقب السيدات الأكثر تأثيرا في أفريقيا لـ2020 التوالي نظرا لعملها على تخصصات خيرية عدة.

وأضافت "قلج"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المؤسسة قامت بنشر التوعية لمكافحة فيروس كورونا، كما تم إمداد وزارة الصحة بالكثير من التجارب، موضحة أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيدات هو ما ساعدها هي: "مصر قدرت تتخطى 90 مركزا في البنية التحتية للطرق، ومصر بقت من أفضل 10 دول وصولا بعام 2030".

وأكدت أن حملة فيروس سي ساعدت عددا من الدول الأفريقية عززت من مكانه مصر على مستوى الدول الأفريقية لمحاربتها لذلك المرض بحرفية وقوة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تتمسك بهويتها الأفريقية ويجب الاستفاده من السياسة التي تنتهجها الدولة للحفاظ على الهوية الأفريقية كونها هي الطريق الأقوى للوصول للعالمية.