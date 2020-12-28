قارن قبل الشراء بين «نيسان سنترا وMG6»

دائما ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية مقارنة بين سياراتين، جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما سيارتا «MG6 ونيسان سنترا».

MG6

- تضم السيارة محركا بسعة 1500 سي سي تربو.

- وقوة حصان ميكانيكي 169.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

-تبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ساعة.

وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 9.8 ثانية.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات.

- وتستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة بريطانيا ويتم تجميعها في الصين، تأتي السيارة في السوق المصري أربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 285 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 300 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2021 بسعر 315 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2021 بسعر 320 ألف جنيه.

نيسان سنترا

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- وقوة حصان ميكانيكي 118.

- أقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.9 ثانية.

- مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

-تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 8.9 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، تأتي السيارة في السوق المصري بفئتين مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / BASIC 2021 بسعر 284 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / HIGH LINE 2021 بسعر 290 ألف جنيه.