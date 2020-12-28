حزب «المصريين»: قرى الصعيد تودع الفقر والحرمان في عهد السيسي

أشاد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» للفئات الأكثر احتياجًا، حيث أكد أنها تعد بلا شك مبادرة تاريخية وغير مسبوقة على مستوى الدولة، كما أنها تحظى باهتمام ورعاية رئاسية من أجل جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وقال أبو العطا، في بيان عنه، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف خطة الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم وهو يسعى جاهدًا في جبر خواطر ملايين المصريين، إلى جانب توفير بيئة آمنة لهم.

الدولة تصر على استكمال بناء الإنسان

وأضاف أن تنفيذ المبادرة من شأنه تأكيد إصرار الدولة على استكمال بناء الإنسان وتطوير حياته أيضا توفير كل سبل جودة الحياة له.

وتابع أن مبادرة حياة كريمة نجحت خلال مرحلتها الأولى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث كانت بمثابة ترجمة حقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فضلا عن أنها نموذجًا لمساندة الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا ودعم الصناعات الصغيرة إلى جانب إيجاد فرص عمل، الأمر الذي ترتب عليه الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة فى القرى.

وأوضح أن المبادرة لها بعد إنساني قبل أي شيء آخر، حيث غنها تستهدف في المقام الأول تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، علاوة على حفظ كرامة المواطن المصري وحقه في العيش الكريم، خصوصا بعد تحمل المواطن البسيط فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساندًا للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية والتعمير.

انحياز للفقراء

وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن إطلاق الرئيس السيسي للمبادرة مؤكدا بما لا يدع مجالًا للشك انحياز الرئيس الصريح والواضح للفقراء والأكثر احتياجًا في مصر.

وتابع أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وذلك القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة وإطلاق مبادرة تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وإعادة هيكلة منظومة الدعم ليذهب لمستحقيه.

ونوه إلى أنه من خلال تلك المبادرات يتضح أن الرئيس السيسي لديه إرادة وإصرار واضح على توفير حياة كريمة لملايين الشعب المصري في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتجفيف منابع التطرف والإرهاب والجريمة، وعدم توفير البيئة الخصبة لها وخاصة في قرى الصعيد، حتى لا يُمثل خطرًا على السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي.