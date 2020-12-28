موقع Stacker يصنف «122» ضمن أفضل 100 فيلم في العالم 2020

أعلن موقع Stacker العالمي نتيجة تصويت الجمهور لأفضل 100 فيلم على مستوى العالم لعام 2020 بناء على موقعي السينما العالمية IMBD، وMetascore.

تم اختيار فيلم 122 ضمن أفضل 100 فيلم في العالم لسنة 2020، بالإضافة إلى كونه الفيلم العربي الوحيد داخل تلك القائمة، مما يعد إنجازاً جديداً لنجاحات الفيلم.

ويعد فيلم 122 هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدءا في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهم، حيث يجمع الفيلم بين الجريمة والرعب والإثارة.

ويشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوي ومحمد لطفي وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، إنتاج شركة مقام للعراقي سيف عريبي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

قال الفنان طارق لطفي، لـ«الوطن» عن أن يعد واحد من أهم الافلام التي تعمقت بشكل كبير في قضية تجارة الأعضاء البشرية.

وأضاف لطفي، أن الفيلم بطبيعة أحداثه ذو نوعية خاصة، وأي توسع فيه قد يهدم فكرته الأساسية، مشيرا الي ان هذه القضية تحرك المياه الراكدة ليس أكثر، فنحن لا نتحدث عن سماسرة الأعضاء، وكيفية استقطابهم لضحاياهم وخداعهم للناس الغلابة وما شابه، وإنما عن ليلة مرعبة يعيشها الأبطال داخل مستشفى، وتتوالي الأحداث.

وأغنية العمل كانت بعنوان «بحبك»، بصوت الفنان ماجد المهندس وهيمن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سيف عامر وتوزيع سيف عريبي.