وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021.

وجاء في البرقية: «يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأماني، ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العطاء الوطني بقيادتكم الحكيمة، في جني ثمار العمل وحصد بشائر الأمل في غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين، وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين".

وتابع وزير الداخلية في برقية التهنئة: «إننا إذ نبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام، على شعب مصر العظيم لنرجو لمسيرتكم الوطنية المعطاءة المزيد من السداد والتوفيق، حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم، إنَّه تعالى نعم المولى ونعم النصير».