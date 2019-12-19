علق الفنان محمود حميدة، على النقد الموجه لآخر أعماله "ورد مسموم"، بأن من حق الجمهور أن يقول ما يشاء وينتقد حسبما يرى، مؤكدا أن أدواره في السينما كانت عن طريق التوفيق والحظ، ليس إلا.

وقال "حميدة"، خلال استضافته في لقاء خاص ببرنامج "عرب وود"، عبر شاشة "روتانا": "فلنترك ذائقة الجمهور تفعل فعلها، أنا الحق بتاعي إن الجمهور سايني أفعل ما أريد، وأقول رأيي وأعمل شغلي، والجمهور له كامل الحق في التعليق على الفيلم ونقده كيفما أراد".

وأضاف أن الفيلم يحفز المتفرج على طرح أسئلة فقط، "يعني تتفرج على الصورة وتقول إيه القذارة دي؟ لكن مش هتشوف أي حاجة على الشاشة تظهر الفعل الجنسي بين الذكر والأنثى".

وعن اختياره لأعماله أوضح: "كلها مسألة حظ وتوفيق في المقام الأول، ولم تكن مستهدفة من قبل".

ودلل على ذلك، بفيلم "فارس المدينة" الذي أخرجه محمد خان، "خان أعطاني السيناريو وقالي إن الدور دا كان المفروض يعمله أحمد زكي، لكن فيه خلاف بينا ومش هيعمله، اقرأ السيناريو وشوف رأيك، لكن خلي بالك إن السيناريو عند محمود عبدالعزيز، ولو قرر إنه يعمله، فكدا أنت برا الفيلم، كلمني بعدها بكام يوم وقالي، أعمل الفيلم، عشان كدا شغلي كله توفيق وحظ مش أكتر".