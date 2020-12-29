محسنة توفيق في ذكرى ميلادها.. 8 محطات في حياتها أهمها أمام يوسف شاهين

اشتهرت بأدوارها المهمة العالقة بذهن جمهورها، وقدمت عددا من الأعمال الفنية المهمة خلال مشوارها الفني، الفنانة محسنة توفيق، التي يحل اليوم ذكرى ميلادها الـ81، وفي التقرير التالي نعرض أهم المعلومات عنها :-

- حصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة عام 1968 .

- هي شقيقة مذيعة برامج الأطفال فضيلة توفيق.

- دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة منذ كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، حيث إنها لم تكن تفكر في التوجه إلى التمثيل وإنما كانت تقوم بالغناء خلال مرحلة الطفولة.

- بدأت عملها بالفن العام 1962 اشتهرت بدور «بهية» في فيلم العصفور للمخرج يوسف شاهين عام 1970 وأصبحت شخصية «بهية» التي قدمتها بالفيلم رمزًا للوطنية ورمزًا لمصر حيث جسدت في نهاية الفيلم صرختها لأ، حنحارب لأ، حنحارب رغبة الشعب المصري في النضال بعد تنحّي جمال عبد الناصر عن الحكم واشتهرت بهية من خلال كلمات أحمد فؤاد نجم في أغنية الفيلم «مصر يمة، يا بهية».

- في فبراير 1967 حصلت على وسام العلوم والفنون من الرئيس جمال عبد الناصر، وشاركت في ثورة 25 يناير 2011.

- أثرت في الدراما والسينما والإذاعة المصرية من خلال 80 عملا فنيا، وكُرمت في الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي.

- وقفت أمام المخرج يوسف شاهين في عدة تجارب سينمائية منها دور «أم يحيى» وزوجة محمود المليجي من خلال فيلم «إسكندرية ليه»، ودور الأم من خلال فيلم «الوداع يا بونابارت»، إلا أن دورها فى فيلم «العصفور»، حيث تميزت بدور «بهية» وأصبحت رمزا للوطنية.

- آخر عمل شاركت فيه محسنة توفيق كان مسلسل «أهل إسكندرية» عام 2014، والذي لم يُعرض حتى الآن على الشاشة.