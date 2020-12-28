إغلاق رايح جاي.. أوروبا تفرضه للمرة الثانية وإسرائيل تنفرد بالثالث

تسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في إغلاق دول أوروبية وأخرى بمنطقة الشرق الأوسط للمرة الثانية، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بكورونا، حيث كانت موجتي كورونا أحد أسباب الهزات الاقتصادية في هذه الدول.

ألمانيا: إغلاق ثانٍ وقيود أخف

وأعلنت دولة ألمانيا الاتحادية، منتصف ديسمبر الحالي دخولها في الإغلاق للمرة الثانية، بسبب فيروس كورونا، وسيكون الإغلاق مشابها للإغلاق الذي تم في مارس 2020 مع إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميا، مع تخفيف بعض الإجراءات هذه المرة.

وأصدرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بيانات تعلن فيها بدء الإغلاق من 13 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير المقبل، مع تحديد حد أقصى بتجمع 5 أشخاص للاحتفال بعيد الميلاد واحتفالات رأس السنة «الكريسماس»، أما في ولاية ساكسونيا الشهيرة فقد سجلت إصابات مرتفعة، مما دفع السلطات لفرض حظر وعدم السماح بالخروج إلا في حالة الرغبة لشراء طعام أو ممارسة رياضةن بشرط عدم تجاوز حيز 15 كيلو متر، كما سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي في الاحتفالات الدينية بالكنائس ومع إبقاء عمل الحضانات التي تم إغلاقها في الموجة الأولى.

فرنسا: كلاكيت ثالث مرة

وألمح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن بلاده لن تتوان عن اتخاذ إجراءات إغلاق للمرة الثالثة، إذا ظلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ترتفع، مبينا أن الإصابات اليومية في فرنسا وصلت إلى 15 ألف يوميا في المتوسط بعد أن كانت 11 ألف فقط.

وأمرت السلطات الفرنسية بإغلاق في البلد حتى نهاية نوفمبر الماضي، في محاولة للسيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسمحت خلالها الشرطة للأفراد بالخروج في ثلاث حالات هي الاحتياج الطبي أو شراء طعام أو ضرورة ملحة للذهاب إلى العمل، مع إغلاق كامل للمطاعم والإبقاء على فتح المدارس والمصانع، وقد أغلقت فرنسا للمرة الأولى في مارس 2020 مع قدوم الفيروس إلى البلد الأوروبي من مدينة ووهان الصينية.

إيطاليا: مدن الأشباح في الإغلاق الثاني

كما بدأت إيطاليا الإغلاق الثاني، منتصف نوفمبر الماضي، وطبقت حظر تجول يبدأ من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، وتم إغلاق مراكز التسوق في عطلات نهاية الأسبوع، بينما تم تطبيق إجراءات تتيح ركوب المواصلات العامة بنسبة 50%، ما جعل مدن إيطالية كانت تعج بالسائحين، تتحول إلى مدن أشباح خالية من السكان، وبدأت إيطاليا الإغلاق الأول في مارس مع ظهور الموجة الأولى لكورونا وتخلت عن الإغلاق في فصل الصيف.

إسرائيل: الإغلاق الثالث

وستكون دولة إسرائيل أول دولة تنفذ الإغلاق للمرة الثالثة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، حيث أعلنت الإغلاق الأول في يونيو الماضي، ثم تبعه إغلاق آخر في سبتمبر، بعد أيام من تطبيع العلاقات مع بعض الدول الخليجية، وفرضت الإغلاق الثالث في الرابع والعشرين من ديسمبر، قبل أيام قليلة من الاحتفالات برأس السنة الجديدة، وارتفعت معدلات الإصابات اليومية إلى 3000 حالة في الوقت الذي تجاوز إجمالي الوفيات 3136 شخصا.