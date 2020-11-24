لميس الحديدي: نحن دولة لا تتحمل إغلاق كامل للاقتصاد.. والحل بـ3 جنيه

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، للشعب المصري، بشأن فيروس كورونا، إن الرئيس أكد على زيادة الأعداد، وشدد على الالتزام الاحترازية، وذكّر بالإجراءات التي اتخذت في الموجة الأولى، وطالب المصريين بعدم دفع الدولة لاتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذت سابقا.

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، أن مصر في مواجهة الموجة الأولى، التزمت بتوازن كبير، بين الاقتصاد وصحة المواطنين، موضحة: "نحن دولة لا نتحمل إغلاق كامل، وكان هناك توازن حذر جدًا، والاقتصاديون قالوا إن هذا التوازن مهم جدا، والعالم كله تابع ذلك".

وتابعت الإعلامية: " كلام الرئيس كان مهما وواضحا للناس، أن الوباء ما زال موجودا، ومتخلوناش نكرر نفس الإجراءات التي اتخذناها سابقا".

وشددت على أن "مصر وازنت بين المحافظة على صحة الناس، والمحافظة في نفس الوقت على أعمالهم، واستطعنا العبور من الموجة الأولى بأقل الخسائر، وكلام الرئيس كان معناه الالتزام بالإجراءات البسيطة، وأن ننتبه جيدا، وهذا هو مغزى كلمة الرئيس السيسي".

وأوضحت: لا تنظروا إلى الأرقام التي تُعلن، لأننا جميعا يوجد من حولنا مصابين كورونا، ونعرف أن الأرقام قد تكون أكثر من ذلك بكثير، ولا نريد أن نصل إلى 1700 و1800 إصابة، كما حدث في وقت سابق، وتضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات مشددة، والأمر كله يتوقف على الكمامة بـ 3 جنية".

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، باتخاذ الإجراءات الخاصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمحمل الجد، "أنا بكلم كل الفئات وكل المواطنين على كل المستويات، إحنا عملنا حظر جزئي، وقفلنا جامعات ومطاعم ومنشآت سياحية خلال الموجة الأولى، وإحنا بنتحرك دلوقتي مش عاوزين نصل لهذا الأمر".

وأضاف "السيسي"، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، أن حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر بدأت تزيد مرة أخرى، "هذه الزيادة توجه لينا رسالة، أننا نأخد إجراءات أكثر شدة وقسوة، زي ما كنا تعاملنا مع الموجة الأولى، وده لا يتحقق إلا بحرصكم وتعاونكم".