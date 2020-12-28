لو عربيتك اتسرقت.. خطوات الحصول على أخرى جديدة

سرقة السيارة من الأمور التي ترعب مالكيها، أو تعرضها لحادث أو حريقها، أو غيرها من الأمور السيئة، لكن من حسن الحظ إنه بالإمكان الحصول على تعويض مادي أو الحصول على سيارة جديدة، إذا كان المالك قد قام بإجراء ما يعرف بـ«التأمين التكميلي».

وتستعرض «الوطن» استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، ما هي وثيقة التأمين التكميلي، خطوات الحصول على تعويض في حالة سرقة السيارة أو احتراقها، وفقًا للاتحاد المصري للتأمين.

ما هي وثيقة التأمين التكميلي؟

يمكن لمالكي السيارات الحصول على وثيقة التأمين التكميلي على السيارات ذات الاستخدام الشخصي، ويستثنى من ذلك، سيارات السباق أو قياس أو اختبار السرعة أو تجربة قوة الاحتمال، أو استخدام السيارة أثناء جر مقطورة ما لم تكن مجهزة ومرخصة لذلك.

التغطيات التأمينية لوثيقة السيارات التكميلي

يغطي التأمين قيمة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها.

التلفيات تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة.

تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل وبالتالي لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي.

تغطية «الغير» والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذي اصطلح على تسميته «المسئولية المدنية».

تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

خطوات الحصول على التعويض في حال سرقة السيارة

يقوم العميل بتحرير محضر بقسم الشرطة بواقعة سرقة السيارة بالكامل.

يتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات بالواقعة من قبل الشرطة.

تقوم شركة التأمين بتوجيه خطاب لوحدة المكافحة بالواقعة.

يتم إرسال خطاب مماثل إلى وحدة المرور الصادرة منها رخصة السيارة حتى تتحفظ على ملف السيارة ويتم القبض على أي شخص آخر يتعامل على تلك السيارة.

تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث حتى لا يكون هناك تربح للعميل من التأمين في حال مرور أكثر من 6 أشهر على سرقة السيارة دون العثور عليها.