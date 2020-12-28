طرب وتحدي ولعب.. كواليس سهرة صابر الرباعي ليلة رأس السنة على cbc (صور)

يطل النجم صابر الرباعي، مساء ليلة رأس السنة، ضيفا ببرنامج «معكم.. منى الشاذلي» في حلقة خاصة تعرض علي فضائية cbc.

حلقة الرباعي مع الإعلامية منى الشاذلي، تم تصويرها للعرض كسهرة خاصة للمشاهدين، احتفالا بليلة رأس السنة، حيث يقدم خلالها النحم التونسي باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني.

وأرسل الرباعي والشاذلي، تحيتهما خلال الحلقة لكل الجمهور العربي احتفالا بالسنة الجديدة، وتمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة بعد مرور واحدة من أصعب السنوات في العقود الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

ويكشف الرباعي، خلال الحلقة للمرة الأولى عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى التي يقدمها وسر ارتباطه وعشقه للقاهرة والمصريين، معبرا عن امتنانه للموسيقى المصرية وروادها الذين شرف بالتعامل معهم في بداية مشواره، ومنهم سيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل، بعد لقائه بهم في لجنة الإذاعة المصرية.

وأرسل الفنان العربي برسالة حب وتقدير للفنانة الراحلة وردة، وقدم لها مجموعة من أشهر أغانيها ضمن فقرته الغنائية بالحلقة.

وينضم للقاء النجم الشاب أحمد جمال، الذي حضر لمشاركة الرباعي عددا من الأغاني الرومانسية والشعبية، وشاركه في مسابقات التحدي التي اتسم بها البرنامج، متضمنة الفكاهة والمرح إلى جانب الطرب والغناء.