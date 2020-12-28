تعرف على مصاريف السحب من ماكينات «ATM» بعد قرار المركزي بإلغائها

بعد مد مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلى، والتي اتخذها البنك المركزي المصري منذ قليل كما انفردت «الوطن» منذ قليل لتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

عاجل: «المركزي» يمد مبادرة السحب من الماكينات بدون رسوم حتى نهاية مارس

وكان البنك المركزي المصري أطلق في مارس الماضي مبادرة لإلغاء عمولات السحب في الماكينات المختلفة والتي تم مدها لمرتين المرة الأولى تم مدها حتى نهاية سبتمبر الماضي ومنذ قليل قرر البنك المركزي المصري مد المبادرة لتنتهي في يونيوالمقبل ضمن عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ما لم يلجأ «المركزي» إلى تمديد المبادرة مرة أخرى.

ويقتصر فرض رسوم على الاستعلام والسحب عند قيام عميل أحد البنوك باستخدام ماكينة صراف آلى «ATM» لبنك آخر، حيث يتم خصم تلك العمولات مباشرة عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلى الخاصة ببنوك أخرى.

وتتراوح رسوم الإستعلام عن الرصيد في ماكينات الصراف الآلي ATM بين 100 قرش و5 جنيهات، فيما تتيحها بعض البنوك مجاناً مثل HSBC وبنك التعمير والإسكان، بينما تتراوح رسوم السحب بين 5 و10 جنيهات لكل عملية سحب واحدة.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز الرسوم التي يتم خصمها عند السحب من مكينات صراف الالي، خاصة ببنوك اخرى.

البنك الأهلي المصري:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات.

بنك مصر:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات.

بنك HSBC:

عمولة السحب: 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد

بنك فيصل الإسلامي

الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، عمولة السحب: 5 جنيهات.

بنك الإسكندرية:

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات.

العربي الأفريقي الدولي :

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات.

بنك الإمارات دبي وطني :

الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان